Milano vince la menzione BIKEBEE per i Comuni Virtuosi

(mi-lorenteggio.com) Crema, 16 dicembre 2019 – Un territorio all’avanguardia nell’adozione di politiche legate alla sostenibilità. Questa è Cortina, secondo la startup BIKEBEE e l’Associazione “Comuni Virtuosi”, che hanno assegnato all’amministrazione comunale la menzione speciale BIKEBEE nell’ambito della 13° edizione del Premio Nazionale “Comuni Virtuosi”, organizzato con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare.

A salire sul podio, insieme alla località ampezzana, anche Milano, co-protagonista delle Olimpiadi invernali del 2026. Il riconoscimento è stato consegnato sabato 14 dicembre a Crema, presso la Sala Pietro da Cemmo – Museo Civico Cremasco.

La menzione speciale è stata assegnata ai due comuni come riconoscimento del loro impegno nel promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto del futuro. In premio hanno ricevuto due art bike realizzate da Corn79 (Riccardo Lanfranco) e Raul33 (Marco Lullo): così un progetto nato per evidenziare tematiche green si propaga e lascia una traccia nel mondo dell’arte, grazie all’interessamento e alla curatela del critico d’arte Simona Gavioli.

Queste biciclette recuperate, rinate a nuova vita e trasformate in opere dal respiro contemporaneo sono il frutto del lavoro creativo dei due artisti, che anche nella scelta dei materiali hanno operato in un’ottica di sostenibilità. Ogni bici è stata ulteriormente accessoriata con i marchiatori di ultima generazione firmati BIKEBEE e con l’innovativo bTrack, il localizzatore GPS che permette di conoscere sempre e in tempo reale la posizione della propria bicicletta.

Corn79 e Raul33, rispettivamente classe ’79 e ’80, sono artisti riconosciuti a livello internazionale da pubblico e addetti ai lavori, grazie alla loro capacità di rielaborare il linguaggio della contemporaneità a partire da forme e simboli che offrono nuove chiavi di lettura del presente. Entrambi sono tra i protagonisti della serie di interventi che stanno ridisegnando il volto di Lunetta, quartiere periferico di Mantova: un esperimento artistico e sociale che prende il nome di ‘Without Frontiers, Lunetta a Colori’.

«La menzione speciale BIKEBEE aggiunge al nostro Premio un altro importante elemento – ha affermato Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione Comuni Virtuosi –, legato ai Comuni che hanno a cuore l’ambiente anche in materia di mobilità. Per questo Milano e Cortina meritano questo premio, con l’augurio che le “buone pratiche” si estendano a molti altri Comuni, da Nord a Sud».

«BIKEBEE è un progetto nato con un’evidente impronta green – ha dichiarato Alberto Montesi, founder di BIKEBEE – e questo premio lo conferma. Abbiamo deciso di premiare Milano, in quanto Comune italiano all’avanguardia sui temi di mobilità in bicicletta, sostenibilità e innovazione, e Cortina, che nonostante abbia subito solo due furti di biciclette in un anno, ha voluto aderire al progetto BIKEBEE per dare il proprio contributo nel sensibilizzare sul tema».

Il Premio nazionale “Comuni Virtuosi”

Premiare le buone pratiche in ambito ambientale perché servano da esempio e si diffondano in tutta Italia: è lo spirito del Premio nazionale “Comuni Virtuosi”, organizzato dall’Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio di Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Giunto alla 13° edizione, è dedicato a tutti gli enti locali che hanno avviato politiche e iniziative di sostegno alle “buone pratiche locali”. Per la prima volta, quest’anno ci sarà anche la menzione speciale per i “Comuni Bike Friendly” che si sono distinti in politiche di mobilità sostenibile. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra BIKEBEE, startup per la tutela delle biciclette più innovativa in Italia e partner dei Comuni Virtuosi e la stessa associazione.

L’Associazione nazionale dei Comuni Virtuosi è una rete di oltre 100 enti locali che opera a favore di una gestione sostenibile dei propri territori.

www.comunivirtuosi.org

Gli artisti

“Corn79” – Riccardo Lanfranco

Il torinese Riccardo “Corn79” Lanfranco si è laureato con una tesi in semiotica intitolata “Bellezza e degrado della città. Progetti contemporanei per la pittura murale e la riqualificazione estetica in Italia”. Non sorprende scoprire che il suo percorso artistico si snoda intorno a questo nucleo espressivo. Soluzioni calligrafiche originali, effetti di colorazione, forme geometriche dialogano con un ambiente urbano: la ricerca di Riccardo “Corn79” Lanfranco si inserisce nell’alveo del muralismo, inteso nella sua più ampia gamma espressiva, ma come un fiume esonda spesso raggiungendo altri territori. Materiali diversi, media e supporti si alternano in un percorso che oltrepassa i confini.

Con vari altri artisti di fama mondiale ha realizzato importanti murales per la riqualificazione delle aree urbane, e fin dai primi anni di attività i suoi lavori sono stati pubblicati su tutte le principali riviste di street art (Aelle, Defrag, Stylefile, Xplicit Grafx, Innercity, ecc.). Inoltre prende parte a numerose convention e mostre e crea opere d’arte in molti paesi europei.

www.corn79.com

“Raul 33” – Marco Lullo

Pescarese, classe 1980, Raul 33 ha sviluppato un proprio stile distintivo, fatto di gestualità, istinto, velocità, sporcature, sgocciolature, pennellate ampie e a grana grossa, che restituiscono sensazioni calde e dense di emotività primitiva. Cittadino del mondo, lavora tra Italia, Inghilterra, Spagna e USA, attratto dai linguaggi espressivi delle diverse culture, che filtra e trasforma utilizzando un proprio codice di simboli pulsanti di energia. Cambia facilmente supporti, passando dai muri alla carta, dal vetro alla plastica, e mantiene un rapporto viscerale con la musica. Esordisce in campo internazionale con una mostra nel 2011, alla Galleria 212 nel quartiere di Wyndwood, a Miami. Numerose le esposizioni collettive, ma anche le personali, che lo portano tra l’altro alla CNB Gallery di Londra, alla Kir Royal Gallery di Valencia, al Metropolis di Los Angeles, in Svizzera, alla Gipsoteca Giudici di Lugano, a Venezia, a Portland.

www.raul33.com

La curatrice Simona Gavioli

Simona Gavioli si occupa di arti visive contemporanee valorizzando gli artisti emergenti, nati dal 1980 in poi, con uno sguardo attento alla sinergia tra diverse discipline. Critico d’arte e curatore indipendente, si è perfezionata dopo la laurea in Fenomenologia delle Arti Contemporanee, all’Universidad del Pais Basco UPV/EHU e successivamente a Biarritz, sviluppando ricerche sull’arte basca al confine tra due stati.

Collaboratrice per riviste come Arte Navale, Segno Arte Contemporanea, MyWhere, Kairòs, I.Quality, Dispensa, HoonestCooking e Karpòs, porta avanti una ricerca che si muove tra differenti linguaggi: pittura, fotografia, video, scultura e installazione. Il suo nome è legato a molte iniziative: fondatrice e presidente dell’Associazione Culturale SpazioBlue, dal 2010 al 2016 è stata direttore artistico e curatore del Premio Internazionale di Pittura Zingarelli-Rocca delle Macìe, ha co-fondato la rivista on-line MyWhere e la manifestazione Setup Contemporary Art Fair, che rivolge l’attenzione alla scena contemporanea emergente. Nel 2015 crea l’associazione culturale Caravan SetUp di Bologna, che poi apre un suo spinoff a Mantova e si occupa del festival ‘Without Frontiers, Lunetta a Colori’. Dal 2018 è membro del Comitato scientifico del Museo Marca e delle residenze della Fondazione Rocco Guglielmo di Catanzaro e Membro del comitato scientifico della fiera Drawing Room di Madrid. Negli ultimi anni ha collaborato alla realizzazione di importanti mostre al Marca di Catanzaro e a Casa del Mantegna a Mantova.

BIKEBEE

BIKEBEE è la più completa e innovativa piattaforma italiana contro i furti di biciclette, a disposizione di privati cittadini, Amministrazioni comunali e delle Forze dell’Ordine.

Una startup fondata da Alberto Montesi, già CEO e Founder di Acotel Interactive, Fashionis.com, Media Bridge, Aggregando e MadeinItaly. Lanciata a giugno del 2019 nell’ambito del Festival della Lentezza di Colorno, BIKEBEE sta riscuotendo un crescente successo in tutta Italia. Tra i comuni aderenti Rimini, Treviso, Cortina, Jesolo, Bergamo e una selezione dei Comuni Virtuosi. La forza del progetto è l’integrazione di un Registro Digitale nazionale e gratuito delle biciclette, a disposizione dei Comuni e delle Forze dell’Ordine, di una piattaforma accessibile alla community dei ciclisti, di una app e di una gamma di prodotti di marchiatura e tracciabilità frutto della ricerca sulle tecnologie IoT e M2M.

BIKEBEE si propone di essere una nuova modalità di utilizzo della bicicletta in ambiente urbano, un progetto ad alto tasso tecnologico e a forte impatto sociale. Perché lottare contro i furti significa incoraggiare l’uso della bicicletta, innescando un cambiamento che investe direttamente la vita dei cittadini, le loro abitudini, la percezione degli spazi e degli spostamenti.

www.bikebee.it