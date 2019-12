AUTONOMIA, PRESIDENTE FONTANA: NON POSSIAMO PIU’ ACCETTARE DI ESSERE PRESI IN GIRO

‘TEMO CHE GOVERNO NON SIA IN GRADO DI PORTARE AVANTI RIFORMA’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2019 – “Temo che questo Governo non sia in

grado di portare avanti nessuna riforma seria ed importante”.

Cosi’ il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,

oggi a margine dell’approvazione del Bilancio regionale,

commenta le notizie riguardanti l’esito del vertice di

maggioranza svoltosi a Palazzo Chigi sull’Autonomia.

“Non possiamo piu’ accettare di essere presi in giro – ha

aggiunto Fontana – con tentativi di portare sempre la palla

avanti senza arrivare a una risposta. Ci dicano cosa vogliono

fare. Anche per una questione di rispetto nei confronti dei

cittadini lombardi e veneti che – ha concluso il presidente –

hanno votato al referendum e dei governatori che si sono

impegnati per portare avanti questo progetto”.