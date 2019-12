BILANCIO, DE CORATO: LOMBARDIA INVESTE SU SICUREZZA NUOVE RISORSE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E ASSICURAZIONE AGENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2019 – “In un periodo in cui i trasferimenti dallo Stato sono sempre inferiori rispetto al passato, Regione

Lombardia aumenta le risorse in tema di sicurezza”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia

locale, Riccardo De Corato, a seguito dell’approvazione del Consiglio regionale del Bilancio di Previsione 2020-2022, la

Legge di Stabilità e il Collegato che contiene le norme per gestire la programmazione e la contabilità regionale.

Per dotazioni strumentali 2,6 mln

“Anche nel triennio 2020 – 2022, Regione Lombardia – ha sottolineato l’assessore – destinerà 2.600.000 per l’acquisto di dotazioni strumentali per la polizia locale. Si tratta di somme fondamentali per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli che difficilmente possiedono, spesso la polizia locale è costretta a fronteggiare i criminali ed i trasgressori con mezzi ormai obsoleti. Crediamo invece che l’investimento in dotazioni, anche tecnologiche, sia ormai sempre più necessario”.

Da Regione 10 milioni per sicurezza stradale

“Per la sicurezza stradale nel triennio 2020 – 2022 Regione Lombardia – ha aggiunto – ha stanziato 10.000.000 di euro (3 milioni per il 2020 e 2021, 4 milioni per 2022)”.

Recupero beni sequestrati

“Ammontano a 900.000 euro – ha detto De Corato – le risorse destinate al recupero ed utilizzo dei beni sequestrati alla criminalità organizzata nel triennio 2020 – 2022. Somme, che anche in questo caso i Comuni non sempre

possiedono ed il rischio è che gli immobili sequestrati si deteriorino”.

Truffe agli anziani

“Le truffe agli anziani sono diventate una vera emergenza sociale – ha ribadito l’assessore -. Aumentano

sempre più anche in Lombardia. Per questo mi sono battuto affinché per gli anni 2020 e 2021 ci fossero le risorse necessarie. In tutto Regione Lombardia ha stanziato 600.000 euro”.

Smart e nuclei polizia locale

“La sicurezza sulle nostre strade è fondamentale – ha ribadito De Corato-. Le operazioni

Smart (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) da noi coordinate ci hanno dato risultati positivi. Così come

l’istituzione dei nuclei di polizia locale. Per questi servizi sono disponibili 380.000 euro per il 2020 e 200.000 nel 2021”.

Assicurazione polizia locale, da Regione 1,2 mln

“Infine – ha concluso – il fondo per le aggressioni e gli infortuni sul lavoro ad agenti di polizia locale ammonta a 1,2 milioni per il triennio 2020 – 2022”.