Bilancio Lombardia, metrotranvia Milano – Limbiate. Andrea Monti (Lega): “1 milione dalla Regione, infrastruttura fondamentale ma non sostitutiva del treno”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre. Approvato emendamento che stanzia 1 milione di euro per la realizzazione della metrotranvia Milano – Limbiate. Il testo è stato sottoscritto anche dal vice capogruppo della Lega, Andrea Monti.

“Ho sottoscritto convintamente questo emendamento – spiega Andrea Monti – che stanzia risorse per 1 milione di euro, finalizzate alla copertura delle quote spettanti ai Comuni di Cormano, Paderno Dugnano, Senago, Limbiate e Varedo per la realizzazione del II lotto funzionale alla metrotranvia Milano – Limbiate.

La Regione ha messo in campo fondi per venire incontro ai Comuni, per un’opera che resta strategica per la Brianza Ovest: occorre ammodernare la linea storica, che oggi non risponde più alle esigenze attuali. Va però specificato come non si tratti di un’infrastruttura alternativa alla ferrovia. Se abbiamo l’ambizione di costruire un sistema realmente integrato non possiamo pretendere che tutti utilizzino gli stessi mezzi di trasporto. Il punto verso cui tendere è invece un insieme di differenti tipologie, a seconda – conclude Andrea Monti – delle singole esigenze dei viaggiatori”.