Bilancio Lombardia, prolungamento M2 fino a Vimercate Andrea Monti (Lega) risponde ai Sindaci

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2019 – Gli ambulanti potranno installare la ‘scatola nera’ Move-In entro il 31 marzo 2020. Lo prevede l’accordo tra Regione Lombardia, Fiva-Confcommercio e Apeca e Anva Confersercenti e presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Pirelli, dagli assessori regionali Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e Alessandro Mattinzoli (Sviluppo economico) con Giacomo Errico, presidente nazionale di Fiva Confcommercio e Apeca e Alessio Merigo direttore di Confesercenti Lombardia.

Scadenza prorogata al 31 marzo 2020

“Nella prossima Giunta – ha annunciato l’assessore Cattaneo – proporremo un atto che consentirà di prorogare la scadenza di validità della deroga prevista per gli ambulanti dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020, a fronte dell’impegno delle associazioni di favorire l’adesione a Move-In a tutti gli operatori del commercio ambulante”.

Progetto triennale

“Il provvedimento inoltre – ha proseguito l’assessore – consentirà agli operatori del commercio ambulante di aderire a Move-In su base triennale, con la possibilità di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente nell’arco del triennio. Ciò rende possibile una maggiore flessibilità organizzativa e la sostituzione dei veicoli. Per gli autonegozi e gli automarket, in ragione del loro limitato numero (circa 500 in tutta la Lombardia), degli elevati costi di allestimento e della difficoltà di reperirne di nuovi in tempi brevi, sarà prevista l’assimilazione ai veicoli di classi Euro superiori (Euro 0 assimilati a Euro 2 e Euro 1 e 2 assimilati a Euro 3) se aderiranno entro il 31 marzo 2020 a Move-In. Ciò consentirà la percorrenza di 6000 km/anno per i veicoli Euro 0 e di 9000 km/anno per i veicoli Euro 1 e 2”.

Agli operatori che avranno aderito a Move-In sarà consentito muoversi per recarsi ai mercati anche in caso di limitazioni temporanee.

Incontro alle necessità di chi lavora

“Regione Lombardia ancora una volta risponde alle necessità di chi lavora e di chi dà un contributo positivo allo sviluppo economico – ha proseguito Cattaneo – salvaguardando allo stesso tempo l’ambiente. Migliorare la qualità dell’aria è una delle priorità di questa amministrazione da conciliare con le esigenze del mondo produttivo. Ricordo inoltre che stiamo sostenendo con incentivi la sostituzione dei veicoli commerciali con nuovi veicoli a minor impatto inquinante. Con questo accordo stiamo dimostrando come i problemi si risolvono nel confronto e nell’ascolto”.

Mattinzoli: sintesi utile ad ambiente e commercio

“Grazie alla collaborazione con l’assessore Raffaele Cattaneo, al confronto e al buon senso con i rappresentanti degli ambulanti – ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli – si è trovata una sintesi sia per la tutela dell’ambiente sia per la salvaguardia del lavoro e del commercio in un periodo di difficoltà”.

L’accordo

L’accordo prevede un’adesione coordinata e massiva a Move-In da parte di tutti gli associati a Fiva-Confocommercio e Apeca e Anva Confersercenti nei prossimi tre mesi. Le associazioni si impegneranno altresì a raccogliere e fornire le adesioni al progetto Move-In entro il 31 marzo 2020 e a fornire a Regione Lombardia l’elenco dei soggetti che hanno aderito al servizio e che rientrano nella categoria degli operatori del commercio ambulante, individuabili tramite la carta di esercizio, e nella categoria degli autoveicoli ad uso negozio, individuabili dal libretto di circolazione. Successivamente al 31 marzo 2020 non saranno concesse ulteriori deroghe.