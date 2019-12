BILANCIO REGIONE LUCENTE (FDI): APPROVATI MIEI 4 EMENDAMENTI PER IMPRESE, TURISMO E PISTE CICLABILI NELLA BERGAMASCA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2019 – “Sono stati approvati gli emendamenti che ho presentato alla Legge di Stabilità 2020-2021. Ci siamo concentrati sul turismo e le imprese: due dei cuori pulsanti della Lombardia, meritevoli di incentivi e piani per il futuro.

L’emendamento 313 incrementa di 465mila euro nel 2020 “le entrate e le connesse spese relative alla promozione e al sostegno delle imprese nel settore del commercio, riguardanti le risorse di premialità”. Lo scopo è quello di dare supporto al comparto del commercio.

L’emendamento 15 riguarda la società Explora, attualmente posseduta da Regione Lombardia per il 60%. La norma introdotta con l’emendamento “autorizza all’acquisto delle partecipazioni degli altri soci ossia le Camere di commercio lombarde al fine di garantire la partecipazione totalitaria di Explora da parte di Regione. In corrispondenza è autorizzava la spesa di euro 200mila sul 2020 alla missione Turismo”. Fratelli d’Italia crede fortemente nei progetti turistici e per questo sta lavorando all’incremento del settore.

L’emendamento 316 riguarda il bando “Lombardia to stay” che sostiene la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di progetti sperimentali di marketing territoriale. Al momento sono stati finanziati 23 progetti su 32 e questo emendamento chiede proprio di consentire il finanziamento dei restanti 9 in graduatoria per un incremento di 1,5 milioni di euro” nel 2020 e altrettanti nel 2021. La rete di bandi di Regione Lombardia è una realtà molto soddisfacente, che garantisce molti aiuti nei più disparati campi e volevamo che anche “Lombardia to stay” fosse completo.

L’emendamento 320 incrementa “le risorse per ulteriori interventi di mobilità ciclistica finalizzati a ridurre le discontinuità nella rete locale, tra cui il completamento della pista ciclabile della Val Brembana in Comune di Zogno”. Lo stanziamento è di 850mila euro nel 2020. Sulle piste ciclabili Fratelli d’Italia ha sempre dimostrato interesse, come dimostrato anche in assestamento, quando ho chiesto e ottenuto lo stanziamento di 60mila euro per il tratto Mediglia-Paullo.

Sono soddisfatto del lavoro che il Gruppo ha fatto insieme alla Giunta, sempre con l’obiettivo comune di fare il meglio per i cittadini lombardi”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.