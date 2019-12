Buccinasco, Trezzano e Corsico: tre investimenti

(mi-Lorenteggio.com) Buccinasco, 17 dicembre 2019 – Pioggia, asfalto viscido complici nel tardo pomeriggio di oggi nella dinamica di tre investimenti avvenuti a Buccinasco, Corsico e Trezzano.

Il primo è avvenuto a Corsico in via Armando Diaz, intorno alle ore 17.16, dove una donna di 76 anni è stata trasportata in codice verde al San Carlo di Milano, dopo esser stata investita da una vettura.

Il secondo, è avvenuto intorno alle ore 17.30, in via Indipendenza a Buccinasco, dove un ragazzino di 14 anni, dopo esser stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde Trezzano, è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Paolo di Milano.

Infine, a Trezzano sul Naviglio, intorno alle ore 19.00,in via Monteverdi, di fronte al civico 9, una donna di 87 anni, è stata portata al San Carlo in codice verde, dopo esser stata urtata da un veicolo.

Su tutti e tre gli incidenti è giunta la Polizia Locale, che ha compiuto tutti i rilievi per accertare le responsabilità.

V. A.