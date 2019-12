Busto Garolfo, due Concerti di Natale in Bcc

Il 20 e 22 dicembre doppio appuntamento con gli auguri in musica della banda Santa Cecilia. Nella serata di domenica la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate consegna le beneficenze al territorio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre 2019 – Due concerti e una serata dedicata a chi dà valore al territorio. Sono in programma venerdì 20 e domenica 22 dicembre nell’auditorium Don Besana di Busto Garolfo (via Manzoni, 50) i concerti di Natale del corpo musicale Santa Cecilia diretto dal maestro Fulvio Clementi. Nella serata di domenica, inoltre, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate come da tradizione consegnerà le beneficenze alle realtà bustesi che si sono distinte in ambito sociale, sportivo, culturale ed educativo rappresentando un valore aggiunto per l’intera comunità e per il territorio.

«Il concerto di Natale è un appuntamento particolarmente importante per la nostra Bcc che quest’anno avviene in momento altrettanto importante», spiega il presidente dell’istituto Roberto Scazzosi. «A distanza di un anno dalla nostra adesione al Gruppo bancario cooperativo Iccrea, torniamo a riaffermare la nostra identità, la nostra vicinanza al territorio. L’essere parte di un Gruppo ci permette di avere le “spalle più grosse”, di poter contare su una struttura che ci permette di guardare lontano. Tutto questo però, mantenendo profondamente fede alle nostre radici. Il Gruppo ci pone in una dimensione più ampia, rafforzando al contempo quei valori che sono propri del Credito Cooperativo. Il doppio appuntamento con il Concerto di Natale, ma soprattutto la consegna delle beneficenze prevista nella serata di domenica 22 dicembre testimoniano il nostro impegno al fianco del territorio. Imprese, famiglie, ma – in questo caso – associazioni ed enti no profit che, grazie alla loro attività, permettono alla nostra comunità di poter crescere sotto i profili sociale, culturale ed educativo».

I Concerti di Natale sono organizzati in collaborazione con il Circolo Culturale e Ricreativo della banca, hanno inizio alle 21 nell’auditorium Don Besana a Busto Garolfo. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria del posto.

Concerto di Natale 2019

Programma

York’scher Marsch – L. V. Beethoven, Arr. P. Sparke

Peer Gynt Suite # 1 – E.H. Grieg, Arr. J. Curnow

Tritsch-Tratsch Polka – Johann Strauss, Arr. A. Reed

Feuerfest Polka – Josef Strauss, Arr. T. Kenny

Quadri di un’esposizione – M. P. Musorgskij, Arr. J. Curnow

Ridukim – J. Van Der Roost

White Christmas – I. Berlin

Gabriel’s Oboe – E. Morricone, Arr. L. Pusceddu

Brevis Historia – S. Scaltritti

The Saints’ Hallelujah – Arr. L. Henderson

Somewhere In My Memory – J. Williams, Arr. J. Moss

All I want for Christmas is you – Arr. F. Bernaerts

Corpo musicale Santa Cecilia

Direttore: Fulvio Clementi