Ceriano – Aspettando Natale: una festa lunga un giorno

Grande successo per l’evento organizzato in centro

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 dicembre 2019 -Strade, piazze e sale piene di gente e tanti applausi a scandire lo scorrere di una lunga giornata di eventi: così domenica scorsa Ceriano ha celebrato l’avvicinarsi della festa più attesa dell’anno con l’evento “Aspettando Natale”.

Un successo reso possibile, come sempre, dal grande impegno di molti generosi volontari che hanno affiancato l’Amministrazione comunale nell’allestimento dell’iniziativa. Una giornata densa di appuntamenti, in diversi luoghi del centro cittadino, all’aperto e al chiuso. Dai mercatini in piazza alle esibizioni sulle strade e in Arengario, alle mostre molto apprezzate, fino alle cerimonie di premiazioni e le presentazioni di libri.

Tutto si è svolto come da programma, in un incastro di appuntamenti che ha saputo valorizzare ogni momento. L’Associazione Commercianti e Lavoratori Autonomi ha garantito come sempre il trenino per i bambini, insieme alle luminarie natalizie, mentre la Pro Loco si è fatta carico di diversi momenti nel corso della giornata, fino alla consegna di un assegno di 1500 euro per l’associazione Lnd famiglie italiane. Tra i momenti speciali vissuti in Arengario, oltre alla consegna dell’Anadin d’or, anche la presentazione del libro “L’amore pensato” dell’autore Giorgio Bertazzoli, sindaco di Sarnico, la presentazione ufficiale dei biscotti “I ròtt” prodotto tradizionale di Ceriano, prodotti da Gianmario Longoni sulla cui confezione è stampato un acquerello dell’artista cerianese Aldo Ferrario che riprende uno scorcio della Ceriano anni ‘30. Questi biscotti saranno lasciati come dono beneaugurale alle coppie che si uniranno in matrimonio a Ceriano.

Apprezzatissimi anche gli intermezzi musicali a cura dei Blues troopers, così come il concerto natalizio del Coro Enjoy che ha chiuso la giornata.

“E’ stata una festa bellissima e apprezzata, il cui successo è dovuto anche questa volta alla grande partecipazione di associazioni, gruppi e volontari che hanno dato una mano affinché tutto funzionasse al meglio” -commenta l’Assessore Romana Campi. “A tutti loro va il nostro grazie per l’ottimo successo di un altro grande evento made in Ceriano”.