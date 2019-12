Rozzano, un corso di inglese e un master in Cattolica per i dipendenti del Comune

Per la prima volta l’amministrazione comunale coinvolge tutti i dipendenti in due iniziative di aggiornamento professionale e apre le porte ai loro familiari in occasione del brindisi natalizio con il sindaco e la giunta comunale.

(mi-Lorenteggio.com) Rozzano, 17 dicembre 2019 – Un comune trasparente, vicino alla cittadinanza e con personale sempre più competente: è questa la ricetta che l’amministrazione Ferretti ha messo sotto l’albero in questo primo anno di legislatura. Sono due le iniziative di aggiornamento professionale che coinvolgono, per la prima volta, tutti i dipendenti.

La prima proposta riguarda il corso di inglese, suddiviso in più fasce dal livello base all’avanzato, mentre la seconda è una borsa di studio per il progetto più innovativo per l’Ente, per migliorare un servizio già attivo o crearne uno nuovo per la cittadinanza, che sarà premiato con un Master all’Università Cattolica. Un dono anche all’intera comunità che potrà confrontarsi con un’istituzione sempre più aperta all’ascolto e con dipendenti sempre più formati e pronti a dare risposte ai tanti cittadini, anche di etnie diverse, che scelgono Rozzano come la loro nuova casa e, allo stesso tempo, un’opportunità per tutti i lavoratori.

“Lo abbiamo detto fin da quando ci siamo insediati il Comune è la casa di tutti – ha detto il sindaco, Gianni Ferretti – per questo deve essere aperta, accogliente e in grado di dare risposte concrete. Tanto per iniziare, tutti i miei collaboratori – 170 in tutto – potranno frequentare un corso di formazione per apprendere la lingua inglese, partendo da livelli differenti. Ma non è tutto. In collaborazione con l’Università Cattolica, i dipendenti individualmente o in gruppo potranno partecipare ad un concorso sulla creazione o l’implementazione di servizi pubblici agli utenti. Il lavoratore o il gruppo di dipendenti che penserà alla soluzione migliore, verrà premiato, nel mese di aprile, con un Master in Public Management presso la prestigiosa università milanese”.

Intanto, ai famigliari dei dipendenti verranno aperte le porte del Comune mercoledì 18 dicembre in occasione del brindisi natalizio con il sindaco Gianni Ferretti e tutti gli assessori. Un’occasione per vedere il lavoro svolto da mamme, papà e da tutti i parenti che, per la prima volta, potranno visitare la casa di tutti i cittadini.