Sconto 15% sul bollo auto, ok dal Pirellone per chi paga con la domiciliazione bancaria

Corbetta e Colombo (Lega): “Lombardia dà lezione al governo su come si abbassano le tasse”

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 17 dicembre – È stato approvato l’emendamento al Bilancio, in Consiglio regionale, che prevede lo sconto del 15% sul bollo auto ai lombardi che sceglieranno di pagarlo con la domiciliazione bancaria. “È un ulteriore sgravio fiscale – commentano i promotori dell’emendamento e consiglieri regionali della Lega, Alessandro Corbetta e Marco Colombo – che come Regione Lombardia riusciamo a dare ai nostri concittadini. Noi stiamo facendo il possibile per far pagare meno i cittadini, non aumentando niente e cercando di diminuire dove riusciamo: oltre al bollo abbiamo infatti previsto importanti sconti l’abolizione dell’Irap per chi investe nei centri storici e nelle aree dismesse. Altri, a partire dal Governo nazionale di sinistra, fanno l’esatto opposto e aumentano le tasse: che vengano in Lombardia a imparare come si fa ad amministrare, tenendo i conti in ordine e abbassando le tasse”.

“Lo sconto del 15% – proseguono i consiglieri del Carroccio – sarà attivo a partire dall’inizio del 2020. Complessivamente si tratta di un risparmio di oltre 5 milioni di euro per i cittadini lombardi che potrà aumentare con la crescita di chi sceglierà la domiciliazione bancaria, necessaria per ottenere lo sgravio”.

“La Lombardia – continuano i consiglieri regionali – è l’unica Regione in Italia ad adottare sconti così importanti sul pagamento della tassa automobilistica. Ancora una volta la Lombardia si conferma apripista nella riduzione della pressione fiscale ai cittadini, anche nell’agevolare i tanti automobilisti che devono utilizzare il mezzo privato per motivi di lavoro e per necessità”.