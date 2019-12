Ancora niente fondi per lo svincolo killer di Trezzano

Di Marco (M5S Lombardia): “indignati: non tollerabile l’inerzia regionale sulla sicurezza delle strade”

“Continua il calvario per lo svincolo killer sulla Vecchia vigevanese. Nel bilancio regionale 2020-2022 avevo chiesto di finanziare con 200 mila euro il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la messa in sicurezza dell’incrocio a Trezzano tra SP59 e l’uscita della Tangenziale Ovest. Ancora una volta Lega e Centrodestra hanno risposto picche nonostante in quel punto, da anni, avvengano decine di incidenti” così il Consigliere regionale Nicola Di Marco, commenta la bocciatura dell’emendamento che richiedeva fondi per risolvere definitivamente il problema.

“Questa volta la responsabilità è stata addossata a Città Metropolitana, che secondo l’Assessore Terzi, non ha indicato l’opera in questione tra quelle prioritarie. Però nella discussione sul bilancio di Regione del 2019 era stato approvato all’unanimità un mio ordine del giorno che chiedeva proprio a Regione di farsi parte attiva per la risoluzione del problema.

Il voto negativo a questo emendamento dimostra un’inerzia regionale sulla sicurezza delle nostre strade che lascia indignati e perplessi. L’investimento per la messa in sicurezza di quell’uscita non sarebbe elevato ed eviterebbe al contempo molti costi sociali derivanti dai numerosi incidenti.

Da oggi ci rimetteremo al lavoro per riproporre la proposta nei prossimi mesi fin quando le Istituzioni prenderanno atto del problema ed interverranno concretamente”, conclude Di Marco.