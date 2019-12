Ceriano – La Madonna delle Grazie sulla facciata del Comune

Il dipinto sacro donato dall’artista Alfonso Restivo

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 dicembre 2019 – E’ stato inaugurato domenica mattina, nel corso dell’evento “Aspettando Natale”, il dipinto murale realizzato dall’artista Alfonso Restivo, sulla facciata del Palazzo Comunale di Ceriano.

L’opera è stata donata al Comune di Ceriano dall’artista dopo che è venuto a conoscenza del vile atto vandalico con cui lo scorso mese di agosto, in prossimità della festa patronale un’analoga effigie sacra, presente in un cortile del centro storico di Ceriano, era stata imbrattata da vandali con vernice rossa.

“Profondamente scosso per quel gesto, da cristiano ho sentito il desiderio di riparare all’atto vandalico e ho proposto al Comune di realizzarne uno nuovo” -ha spiegato Restivo durante la sentita cerimonia di inaugurazione, al fianco del sindaco Roberto Crippa, del vicesindaco Dante Cattaneo, che ha fatto da tramite per la realizzazione dell’opera, del parroco don Giuseppe Collini, che ha impartito la benedizione, degli assessori Romana Campi e Antonella Imperato e del sindaco di Sarnico (Bg), Giorgio Bertazzoli, scrittore, pittore e critico d’arte, ospite a Ceriano.

Alfonso Restivo, artista originario di Catania, oggi docente al Liceo Scientifico G.B. Grassi di Saronno vanta già partecipazioni e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Negli ultimi tempi è salito alla ribalta della cronaca come ritrattista dei Vip, realizzando numerosi ritratti di personaggi famosi, da Mauro Icardi a Giorgio Chiellini a Lautaro Martinez, da Bianca Atzei, Melissa Satta e anche Matteo Salvini. L’opera realizzata a Ceriano è un’icona classica, dedicata alla Madonna delle Grazie come messaggio positivo “E’ un momento in cui c’è bisogno di positività in questo paese” -ha sottolineato l’artista.

Al ringraziamento del sindaco Roberto Crippa, che ha consegnato anche l’attestato con cui Restivo è stato insignito della cittadinanza onoraria di Ceriano Laghetto, si è unito il commento del vicesindaco Dante Cattaneo. “Siamo orgogliosi di ospitare un’opera del maestro Restivo sulla facciata del Municipio di Ceriano Laghetto. Quando abbiamo scoperto quell’episodio spregevole, proprio alla vigilia della nostra festa patronale, che ha scosso tutta la comunità, avevo promesso una reazione forte. A distanza di qualche mese, siamo qui davanti ad un’opera sontuosa, ancora più grande e posizionata in un luogo ancora più centrale del nostro paese. Con questa icona vogliamo ricordare le nostre radici cristiane, che sono la base della nostra cultura europea. Questa non deve essere un’immagine che divide ma un’immagine che unisce, perché porta un messaggio di amore e di pace, per tutti.”