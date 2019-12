CLICK, LE MIE MONTAGNE: MOSTRA FOTOGRAFICA DI MARIA ANNA FIOCCHI AL MUSEO CIVICO DI BORMIO

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 18 dicembre 2019 – Il 27 dicembre alle ore 17 nelle sale del Museo Civico di Bormio, si inaugurerà: “Click, le mie montagne” la mostra fotografica di Maria Anna Fiocchi. Giornalista e fotografa milanese, bormina nel cuore, Maria Anna Fiocchi con 60 scatti in mostra racconta l’amore per la montagna fuori stagione, i silenzi, i suoi ritmi e l’umanità ad alta quota nella mostra fotografica “Click, le mie montagne”.

Un viaggio attraverso tanti piccoli incontri che, assieme, compongono un puzzle umano e naturale che fa cogliere il senso della serenità e della quiete che la montagna è in grado di offrire a chi si predispone a riceverle.

Paesaggi dell’arco alpino e della Valtellina, animali, cambiamenti del tempo con nuvole amichevoli e minacciose che si alternano e ritratti di persone del posto sono accompagnati da didascalie, parte integrante degli scatti. Spesso si tratta di poche parole, ma capaci di spiegare ancor meglio la visione delicata e poetica della fotografa, che sembra muoversi in punta di piedi per rispettare l’armonia naturale. Vietato disturbare la scena, permesso catturarla senza farle male. La direzione artistica è a cura di Giulia Bombaglio.

Solo pochi mesi fa al Museo D’arte e Scienza di Milano si inaugurava la prima personale di Maria Anna Fiocchi dal titolo: Prima che tutto cambi, cinquanta scatti realizzati in differenti paesi tra il 2006 e il 2019, che hanno come tema ciò che precede il cambiamento. Maria Anna Fiocchi ama la bellezza che gli altri, talvolta, non vedono e che può celarsi nel pulviscolo, in un piatto usurato da cene parche, in un quadro rimasto appeso alla parete di una casa disabitata. In quella occasione dichiarava: “Mi sento attratta da tutto quello che mi parla di persone che non ho conosciuto, con cui entro in contatto attraverso ciò che, anche per necessità, hanno lasciato”.

Maria Anna Fiocchi nasce a Milano nel 1970 e per quasi venticinque anni lavora come giornalista per quotidiani, agenzie di stampa e tv. Appassionata di viaggi e fotografia, realizza anche numerosi documentari, vincitori di premi giornalistici a livello nazionale.

Museo Civico di Bormio Via Buon Consiglio, 25 Bormio (SO)

Date e orari 27/12/2019 – 11/1/2020 lunedì – sabato 15.30 – 18.30 Chiuso il 1° gennaio

Ingresso 3 €