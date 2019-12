Lissone. Capodanno in Piazza Libertà, brindisi di mezzanotte con i Bomba Titinka

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 18 dicembre 2019. Da Fred Bongusto a Fred Buscaglione, per passare al mitico Adriano Celentano e allo swing dell’epoca d’oro americana di Duke Ellington, Dean Martin e Django Reinhardt.

Come ormai da tradizione, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale dà appuntamento ai Lissonesi in Centro per lo scoccare dell’ultima mezzanotte del 2019.

Sarà una notte tutta da cantare e da ballare quella di Capodanno, con una band travolgente che assicurerà musica di qualità e il coinvolgimento di tutti i presenti.

La proposta musicale per la serata è a cura dell’Associazione Musicamorfosi.

Si tratta della band Bomba Titinka che farà ballare tutta Piazza Libertà.

Bomba Titinka è composta da musicisti talentuosi provenienti dalla scena swing che unisce musica elettronica digitale: Wanda Lazzarovich, fondatrice del progetto e voce solista e contrabbassista psycho jazz, Jeky K. alla chitarra rhythm’n’blues, la batteria electro-jazz di Elijah Sommacal, il sound graffiante del violinista Fontana Frank e la macchina elettronica alimentata ad effetti sonori e scratchate Riki Silva.

Bomba Titinka è il nome del progetto che ha l’obiettivo di unire un pubblico internazionale con la sua formula magica di musica elettronica digitale insieme alla presenza sul palco di musicisti talentuosi provenienti dalla scena swing.

Il concerto avrà inizio alle 23 e proseguirà sino alla 1.30.

In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno di Palazzo Terragni.

Allo scoccare della mezzanotte, l’Amministrazione comunale brinderà con i cittadini presenti con spumante e panettone per tutti.

Non sarà solo Piazza Libertà ad offrire l’occasione per il count down verso il nuovo anno: per il “Capodanno on ice”, in Piazza IV Novembre sarà possibile pattinare sul ghiaccio a ritmo di musica fino alla 1.

Redazione