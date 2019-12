Milano. Al Villaggio Barona. 19 Dicembre, ultimo appuntamento dell’anno con il Mercato Agricolo dei Legami … e poi arrivederci al 2020

Sui banchi del Mercato Agricolo dei Legami produzione agricola a filiera corta nel segno della sostenibilità anche per le tavole delle festività natalizie e gustose idee regalo da mettere sotto l’albero

Mercato Agricolo dei Legami

19 Dicembre 2019 e a partire dal 9 Gennaio 2020

ogni giovedì dalle 15 alle 18,30

Piazza Centrale del Villaggio Barona

Via Ettore Ponti, 21 Milano

Ingresso libero

(mi-lorenteggio.com) Milano, Dicembre 2019 – Si avvicina il Natale e il Villaggio Barona si è vestito dei colori e delle luci della festa più attesa: i produttori che aderiscono al Mercato Agricolo dei Legami popoleranno la piazza centrale anche giovedì 19 Dicembre dalle 15 alle 18,30 per l’ultimo appuntamento del 2019. Prodotti agricoli di stagione, a filiera corta, di qualità e a prezzi accessibili: formaggi e salumi, ortaggi e frutta fresca di stagione appena raccolta, vini e olio di alta qualità, riso, carne bovina e di struzzo, uova, pane e pasta per i menu delle Feste ma anche idee regalo per l’imminente Natale nel segno dell’enogastronomia italiana. Sui banchi del Mercato non mancheranno panettoni artigianali, spumanti per brindare e far tintinnare i bicchieri durante le feste. Nel catalogo del farmers’ market di via Ponti 21 anche vini naturali bio dell’Oltrepo Pavese, formaggi artigianali di pecora mucca e capra, olio, miele, bergamotto biologico e derivati (succo, marmellate).

Buone pratiche, prodotti agricoli di stagione e di qualità a prezzi accessibili, iniziative culturali e di aggregazione per sviluppare relazioni utili, scambiarsi idee, costruire legami e comunità: questo l’identikit del Mercato settimanale Agricolo dei Legami del Villaggio Barona che, dopo la pausa natalizia, riprenderà le sue attività dal 9 Gennaio 2020.

Il Mercato Agricolo dei Legami ha preso il via nell’ottobre 2019 e fa parte di un progetto che vuole andare oltre la transazione economica ed il semplice incontro tra domanda e offerta: tra gli obiettivi quello di sostenere le piccole imprese agricole, preservare il paesaggio agricolo, favorire nuovi legami sociali e comportamenti d’acquisto e di consumo più consapevoli. Soggetti promotori del Mercato Agricolo dei Legami la cooperativa sociale La Cordata, Slow Food Milano, Fondazione Cassoni/Villaggio Barona e la Libreria Mondadori Occasioni di Inchiostro. Ogni giovedì pomeriggio la piazza centrale del Villaggio Barona diventa al contempo mercato agricolo e spazio di socialità dove i produttori agricoli incontrano e dialogano con i cittadini, raccontando i loro prodotti e facendo riscoprire loro il gusto della campagna e delle tradizioni. Un mercato contadino con prodotti agricoli di alta qualità che riesce ad abbattere i costi rispetto alla vendita al dettaglio garantendo al contempo un adeguato margine di guadagno a chi produce a tutela del lavoro: caratteristica, questa, resa possibile da Fondazione Cassoni che concede gratuitamente l’uso del suolo dove si tiene il mercato, mentre l’organizzazione stessa del mercato è a carico della cooperativa sociale La Cordata e quindi a titolo gratuito per gli agricoltori presenti.

