(mi-Lorenteggio.com) Olgiate Olona, 18 dicembre 2019 – Questa sera intorno alle ore 18.00, in un bar tabacchi sito in via Piave 160, un 22enne è rimasto ferito ad una gamba per alcuni colpi esplosi durante una rapina. Soccorso da un’ambulanza e un’automedica è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri che stanno indagando su quanto avvenuto e risalire ai colpevoli.

V. A.