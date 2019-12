POLITICHE CASA, BOLOGNINI: GOVERNO NOMINI UN SOTTOSEGRETARIO ALLA CASA

Assessore a convegno Aler Bergamo: migliore gestione risorse a vantaggio dei cittadini

Claudia Terzi: Zingonia modello nazionale per rigenerazione urbana

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2019 – Si è svolto oggi a Bergamo al Centro congressi Giovanni XXIII il convegno ‘Edilizia residenziale pubblica, quale futuro? Esperienze a confronto’ al quale hanno preso parte gli assessori regionali alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini, su delega del presidente Attilio Fontana, e alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, coordinatrice del Tavolo Territoriale di Bergamo.

Il momento di approfondimento era organizzato da Aler (Azienda lombarda edilizia residenziale) di Bergamo, Lecco e Sondrio, Federcasa e Regione Lombardia nell’ambito dell’Assemblea Nazionale Federcasa in svolgimento oggi e domani a Bergamo. Uno dei due incontri italiani di confronto tra le esperienze dei Servizi abitativi pubblici.

“Il convegno – ha detto l’assessore Stefano Bolognini – è un prezioso momento di confronto proficuo e di stimolo per passare da una visione di servizi abitativi per sole disagiate a una concezione di mix abitativo più integrato, con giovani universitari e mondo delle forze dell’ordine, e che veda il mondo sociale sempre più coinvolto, per offrire ai residenti servizi di prossimità che favoriscano una vita più serena”.

“Per questo ho proposto a Federcasa, ai presidenti e direttori Aler presenti – ha proseguito – di portare avanti tutti insieme la richiesta al Governo di un Sottosegretario ad hoc, incardinato nel ministero delle Infrastrutture, in forza della centralità del tema casa e delle case popolari, capace di portare avanti un nuovo paradigma politico di sviluppo dei servizi abitativi pubblici”.

Bolognini, ‘in spirito costruttivo’, ha invitato quindi i presidenti Aler Lombardi a utilizzare con ancora maggiore oculatezza i 200 milioni messi a disposizione e si è dichiarato amareggiato dal fatto che la Finanziaria che, tra le pieghe del bilancio, ha fatto passare sottotraccia l’Imu per le case Aler, con un aggravio di costi “che solo nella Regione Lombardia è di circa 28 milioni e che viene sottovalutato nella sua portata”.

Fabio Danesi, presidente Aler Bergamo Lecco e Sondrio, ha dedicato il suo intervento al successo del modello Zingonia, “con una gestione che non ha provocato scontri sociali” e che si avvia verso la completa rigenerazione, “con un bando che prevede la presenza di un polo sanitario (con Ats Bergamo), attività economiche, sociali e nuove case”.

“Si tratta di un modello unico di collaborazione tra istituzioni a livello locale, regionale e nazionali – ha detto l’assessore Claudia Maria Terzi – che ha superato il vecchio schema di semplice ristrutturazione edilizia per muoversi verso la rigenerazione urbanistica e sociale, secondo il modello del mix abitativo che ci sta a cuore”.

Tra gli altri sono intervenuti il direttore generale dell’Ats Bergamo Massimo Giupponi e il presidente di Federcasa Luca Talluri.