Rozzano. Protesta Auchan – Conad, il sindaco Ferretti al fianco dei lavoratori

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 18 dicembre 2019 – Sono 18.000 le famiglie a rischio esuberi, di cui circa 1000 nella sede centrale di Rozzano. Questa mattina i lavoratori hanno effettuato un presidio nei pressi della ex statale dei Giovi, in prossimità della rotatoria di Milanofiori, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul dramma sociale che coinvolge 1000 esuberi nelle sedi e per la salvaguardia dell’occupazione attraverso un processo di ricollocazione trasparente e strutturato.

Presente alla manifestazione il sindaco Gianni Ferretti. “Sono qui non solo per testimoniare la mia vicinanza ai lavoratori – spiega il primo cittadino – ma per comunicare che ho chiesto a Regione Lombardia un tavolo urgente per discutere questa situazione e come ricollocare queste persone. E’ giusto fare chiarezza per dire a tutti i lavoratori quale sarà il loro futuro.”