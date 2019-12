venerdì 20 e sabato 21: concerto gospel e pattinaggio in Piazza Gae Aulenti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 dicembre 2019 – BAM – Biblioteca degli Alberi Milano – progetto della Fondazione Riccardo Catella – augura Buon Natale ai milanesi con BAM Winter Night & Day, due giorni ricchi di appuntamenti per festeggiare il momento più magico dell’anno.

Venerdì 20 dicembre, alle 18:30, BAM Concert: concerto di Natale del coro Gospel statunitense Vincent Bohanan & Sound of Victory, che arriva in Piazza Gae Aulenti direttamente da New York.

Sabato 21 dicembre, sono previsti i seguenti appuntamenti:

• BAM on Ice, 10.30-11.10/11.30-12.10: workshop di pattinaggio artistico con la campionessa italiana Valentina Marchei

• Biscotti al profumo di Natale, 10.30-11.30/11.30-12.30: laboratori creativi per i più piccoli a cura dell’associazione “Vango anch’io”. Trucchi e segreti per apprendere l’arte della decorazione dei biscotti natalizi da appendere all’Albero di Natale. Il primo laboratorio è dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 6 anni, mentre il secondo ai bambini dai 7 ai 12 anni

• L’Albero Nudo: Come Riconoscere l’Albero in Inverno, 14.30 – 16, Fondazione Riccardo Catella: l’Agronomo e Paesaggista Pierpaolo Tagliola terrà una lezione di botanica applicata sull’architettura degli alberi. Seguirà una passeggiata In seguito, i partecipanti avranno l’occasione di comprendere immediatamente la lezione passeggiando nel Parco

• Sogno di Ghiaccio, 17- 17.30, i pattinatori Valentina Marchei, Nicolaj Memola, Federica Zamponi e Marco Zandron si esibiranno in una performance di pura magia sulla pista di ghiaccio

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, previa iscrizione obbligatoria su www.bam.milano.it