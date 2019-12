Abbiategrasso. Interventi di ripristino e messa in sicurezza di pavimentazioni stradali e marciapiedi

Continua l’attività di manutenzione delle strade cittadine

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 19 dicembre 2019. Il Servizio Lavori Pubblici comunica che in questi giorni sono stati portati a termine i lavori di ripristino e di messa in sicurezza di alcune strade cittadine. Secondo la programmazione iniziale, gli interventi avrebbero dovuto concludersi più rapidamente, ma le condizioni metereologiche avverse hanno inevitabilmente allungato i tempi. L’Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi causati.

In particolare, sono terminati i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti delle sponde dei corsi d’acqua in via Cassolnovo, in strada Chiappana e sulla strada per Caselle.

Per quanto riguarda invece la manutenzione dei marciapiedi, è stata rifatta la pavimentazione in asfalto sul lato sinistro di via Mameli, sul lato destro di via Galilei e sul viale Mazzini, all’altezza dello svincolo di viale Giotto.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Albetti, con soddisfazione conferma “che quelli citati non saranno gli unici interventi programmati e che l’attività di manutenzione delle strade cittadine continuerà nei prossimi mesi nel rispetto della pianificazione approvata” .

Redazione