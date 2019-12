BAREGGIO – SUOLO PUBBLICO, AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI E COMMERCIANTI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 19 dicembre 2019 – Agevolazioni in vista per associazioni e commercianti locali grazie al nuovo regolamento comunale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione del relativo canone (Cosap). “Con questo regolamento – spiega il vicesindaco Lorenzo Paietta – il Comune ha la facoltà di decidere le tariffe per l’occupazione di suolo pubblico in occasione di eventi patrocinati. Utilizzeremo un occhio di riguardo verso le associazioni e i commercianti che parteciperanno alle nostre iniziative, esentandoli dal pagamento. Purtroppo il regolamento precedente non ce lo permetteva”. Una scelta con la quale la Giunta Colombo vuole riconoscere il ruolo importantissimo delle associazioni e dei commercianti all’interno del tessuto sociale del paese: “Si tratta di un bel passo avanti – conclude il vicesindaco -. L’anno scorso abbiamo acquistato le attrezzature per gli eventi e approvato un regolamento ad hoc per sagre e fiere, che sgrava associazioni e commercianti di tutta la parte burocratica e relativa alla pubblicità. Ora con questo nuovo regolamento, promesso in campagna elettorale e attuato nel primo anno e mezzo di mandato, chiudiamo il cerchio andando a incentivare ulteriormente la partecipazione di coloro che rappresentano il motore principale del nostro paese”.