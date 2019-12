Cambiamento climatico, Cattaneo ha incontrato delegazione Fridays For Future

(mi-lorenteggio.com9 Milano, 19 dicembre 2019 – La lotta al cambiamento climatico, l’economia circolare e l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili sono stati al centro dell’incontro tra l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo e una delegazione dei Fridays for Future Lombardia composta da un rappresentante per ogni provincia.

Momento di confronto

“È stato un momento di ascolto e di confronto serio e trasparente – ha spiegato Cattaneo -. Ho apprezzato lo spirito costruttivo con cui tutti hanno partecipato a questa riunione. Abbiamo potuto interloquire sui problemi come il cambiamento climatico l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, la tutela delle aree verdi, le bonifiche, l’educazione ambientale, la tutela delle acque, la gestione dei rifiuti. I giovani dei Fridays For Future mi hanno espresso le loro preoccupazioni ed esposto le loro proposte. Ho avuto modo di far conoscere loro il lavoro che Regione Lombardia ha intrapreso da anni a tutela dell’ambiente e del clima nel nostro territorio”.

Protagonisti del cambiamento

In merito alla richiesta dei Fridays For Future a Regione Lombardia di dichiarare l’emergenza climatica l’assessore ha risposto: “Il problema esiste e in Lombardia ne siamo consapevoli da tempo. Stiamo lavorando per mettere in campo le soluzioni e ci preme di più questo lavoro rispetto alle dichiarazioni di principio. È necessario che tutti diventino consapevoli e protagonisti di un reale cambiamento, che può realizzarsi solo se parte dal basso dal coinvolgimento dei cittadini, delle famiglie, delle imprese, delle associazioni. È questa la direzione in cui ci interessa agire, basata su un approccio realista e concreto basato su evidenza scientifica”.

L’assessore Cattaneo ha poi invitato i rappresentanti dei Fridays For Future a prendere visione del ‘Protocollo per lo Sviluppo sostenibile’ e a valutarne la sottoscrizione. Inoltre, ha chiesto loro una disponibilità a far parte dei lavori dell’’Osservatorio sull’Economia circolare e la Transizione energetica’, come segno di concreta collaborazione.

Youth Cop

Un altro tema oggetto del confronto è stata l’organizzazione della prima ‘Youth Cop’ che si terrà a Milano nel 2020 insieme alla ‘Pre Cop’: “Vorremmo coinvolgere i giovani dei Fridays For Future nell’elaborazione delle proposte da portare alla ‘Cop26’ di Glasgow, anche facendoli sedere ai tavoli preparatori. Lavoreremo in questa direzione”.

Anche per questo è stato concordato un secondo incontro, che si terrà nei primi mesi del 2020.