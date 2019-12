CAPODANNO. VIDEO: GDF CORSICO SEQUESTRA 800 KG DI BOTTI TRA BOMBER, STERMINATOR E DIABLO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 19 dicembre 2019 – Ulteriore ingente sequestro da parte della Guardia di Finanza di circa 800 chili di “botti” illegali, dopo il sequestro nello scorso novembre, scoperti ieri nel corso di controlli economici del territorio e con l’intensificazione del contrasto al commercio illegale di fuochi pirotecnici in vista delle imminenti festività di fine anno.

Dopo i sequestri dei giorni scorsi, che avevano già consentito di togliere dal mercato quasi una tonnellata di materiale esplodente, i finanzieri della Compagnia di Corsico, in collaborazione con i colleghi della Compagnia di Pavia, hanno scoperto in un deposito di merci del pavese 192 scatoloni di “botti” illegali contenenti oltre 18.000 bocche da fuoco per un totale di circa 8 quintali di materiale pirico.

La merce, di fabbricazione cinese, era custodita presso il magazzino di un’azienda di trasporti, ignara del contenuto della spedizione, ed era pronta per la consegna e per la successiva immissione sul mercato clandestino, anche in questo caso con nomi evocativi come “Sterminator”, “Bomber” e “Diablo”.

Le Fiamme Gialle, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Pavia, hanno proceduto quindi al sequestro del materiale esplodente, che è risultato appartenente a categorie particolarmente pericolose.

Il risultato è frutto del dispositivo approntato anche in questo settore dalla Guardia di Finanza meneghina, che coniuga i tradizionali metodi investigativi sul campo con più innovativi sistemi di controllo del territorio anche “virtuale”, incrociando le informazioni acquisite nel monitoraggio della rete internet con quelle disponibili nelle banche dati del Corpo.

Il contrasto al traffico illegale di materiale pirotecnico, oltre a colpire le attività e i guadagni illeciti della criminalità, e salvaguardare il rispetto delle regole e della legalità economica, è volto a tutelare i cittadini dal rischio di acquistare prodotti pericolosi e di dubbia provenienza.

V. A.