Ceriano – Anadin d’or a Loretta Cedrini, da anni guida del Centro anziani

Riconoscimenti a volontari, associazioni e aziende locali

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 19 dicembre 2019 – Uno dei momenti più importanti dell’evento “Aspettando Natale” è stato la consegna della benemerenza civica “Anadìn d’or”. Si tratta del premio assegnato al cittadino cerianese che si è particolarmente distinto con attività professionali, sportive, di volontariato. E’ proprio per quest’ultimo aspetto, l’impegno nel volontariato, che il premio, che porta il nome con cui venivano chiamati anticamente i cerianesi (“Anaditt”, anatroccoli) è stato assegnato quest’anno a Loretta Cedrini, presidente del Centro diurno terza età “Villa Rita” da oltre quindici anni. Loretta Cedrini è stata premiata per il suo impegno costante, la sua generosità, la cura e l’attenzione con cui da anni si occupa del centro e di tutti i soci, promuovendo una serie di iniziative durante l’intero arco dell’anno, dalla tombolata del mercoledì ai soggiorni estivi, dalle gite ai pranzi in compagnia. A consegnare il prestigioso riconoscimento è stato il sindaco Roberto Crippa, ringraziandola personalmente e a nome di tutta la comunità.

Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati per diversi settori di attività.

Premiata la ditta AXSE che dal 1993 si occupa di bonifiche ambientali: ha ritirato il premio il titolare Serafino Barilani.

Premiato Gianni Castelnovo, da ben 46 anni direttore del coro parrocchiale.

Premiato Silvano Cattaneo, da 20 anni volontario nell’Associazione Massimo Brioschi e impegnato nelle raccolte di generi di prima necessità per enti di beneficenza.

Premiato il Moto Club Ceriano Laghetto, da 50 anni impegnato nella promozione sportiva e nell’organizzazione di eventi.

Premiata anche la Trattoria al Parco gestita dal 1982 dalla famiglia Caimi-Girola, con la consegna del riconoscimento alla signora Piera Girola.

“In una giornata particolarmente intensa e ricca di significati anche per l’approssimarsi al Natale -ha sottolineato il sindaco Roberto Crippa, abbiamo premiato le eccellenze cerianesi, per riconoscere l’impegno, la determinazione e la costanza che permettono ai nostri concittadini di raggiungere risultati importanti che portano benefici a tutta la comunità”.