(mi-lorenteggio.com) Garbagnate Milanese, 19 dicembre 2019 – Stanotte alle ore 23:57, in via Caduti Garbagnatesi, un giovane di 27 anni, C. S., ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada. L’uomo, dopoché la vettura si è ribaltata più volte, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Soccorso è stato portato in codice rosso in arresto cardiocircolatorio e con diversi traumi.

V. A.