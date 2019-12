LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA INCONTRA STAMPA PER AUGURI NATALE: BILANCIO 2019 E’ POSITIVO, HO UNA SQUADRA FORTE E COMPATTA

“SU AUTONOMIA GOVERNO NON VA OLTRE ORDINARIA ANMMINISTRAZIONE”



(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2019. “Un bilancio positivo, che credo e

spero sia stato apprezzato dai Lombardi. Abbiamo centrato i

principali obiettivi che ci eravamo preposti, partendo dalla

semplificazione di molte procedure che riguardano la

quotidianita’ dei singoli cittadini e delle imprese”. Lo ha detto

il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in

occasione dello scambio di auguri natalizio con i giornalisti,

oggi, a Palazzo Lombardia.

“Anche sotto l’aspetto prettamente politico – ha aggiunto il

governatore – il giudizio non puo’ che essere buono: nonostante

le forti fibrillazioni di carattere nazionale, la Giunta ha

lavorato in grande serenita’ e armonia, collaborando

proficuamente su ogni tema. Posso dire di avere una squadra

forte e compatta”.

A proposito della riforma dell’autonomia, Fontana ha espresso

l’augurio che “il 2020 sia l’anno buono”. “L’autonomia – ha

concluso il presidente della Regione – resta un nodo da

sciogliere e questo non e’ un fatto positivo, ma soprattutto non

sono positive le ultimissime notizie, secondo cui questo Governo

non e’ assolutamente in grado di prendere decisioni che vadano

oltre l’ordinaria amministrazione”.



V.A.