Piano di espansione 2020 per AEGEAN Airlines: 2 nuove rotte da MILANO e Roma per Salonicco

17% di posti in più e collegamenti con 9 città italiane

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2019 – Con l’obiettivo di gettare le basi per una crescita e un’espansione ancora maggiore del proprio network AEGEAN Airlines, la più grande compagnia greca, presente il programma 2020. Grazie a un significativo aumento della capacità totale portata a 19,2 milioni di posti, attraverso l’aggiunta di 1,5 milioni di posti in più rispetto al 2019, AEGEAN opererà su 155 destinazioni in 44 Paesi, con 65 aeromobili, tra i quali i primi 6 Airbus della famiglia A320 / 321neo che dovrebbero entrare a far parte della flotta AEGEAN entro la prima metà dell’anno.

Tra le 155 destinazioni raggiunte, l’Italia rimane al centro dell’attività di AEGEAN. Nel nostro Paese la compagnia greca continua a crescere di stagione in stagione, aggiungendo il 17% di posti in più rispetto all’anno precedente e 2 nuove rotte per collegare Milano e Roma con Salonicco.

Nel 2020 AEGEAN metterà in collegamento 9 città italiane con la Grecia: da Bari, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma e Venezia AEGEAN volerà direttamente ad Atene.

Complessivamente, AEGEAN, la migliore compagnia aerea regionale in Europa, aggiunge 11 nuove rotte al proprio network di voli internazionali, da e per le basi di Atene, Salonicco e Corfù. AEGEAN sta, inoltre, aggiungendo al proprio network le 3 nuove destinazioni di Birmingham, Paphos e Bilbao.

La compagnia prevede anche di aumentare la capacità su altre 47 rotte internazionali, aggiungendo 1,1 milioni di posti all’attività annuale e portando la capacità totale a 11,4 milioni di posti. Mentre punta ad ampliare la copertura nei mercati chiave del turismo, AEGEAN sta creando una nuova base a Corfù, che costituisce la sua ottava base in Grecia e a Cipro.

Atene rimane punto di riferimento principale per le performance complessive del turismo greco e di AEGEAN, in quanto funge anche da hub principale dell’azienda per l’accesso alle isole minori del paese. L’aumento significativo della capacità del network di Atene, previsto per il 2020, è legato ancora una volta all’aumento della frequenza delle rotte esistenti, dall’ampliamento degli orari per altre rotte e dall’aggiunta di quattro nuove destinazioni (Bilbao, Norimberga, Paphos, Birmingham).

Dimitris Gerogiannis, CEO di AEGEAN, ha dichiarato: “Il 2020 rappresenta un nuovo inizio per AEGEAN, perché stiamo investendo ulteriormente sul nostro network e complessivamente sulla nostra attività con 8 basi in Grecia e a Cipro. Con 11 nuove rotte, 1,5 milioni di posti in più e 19,2 milioni di posti complessivi, e, naturalmente, con l’ingresso dei primi sei A320neo nella nostra flotta, stiamo creando un nuovo potenziale di crescita per la nostra compagnia. Quest’anno, insieme all’espansione della nostra attività ad Atene, al rafforzamento di Salonicco e alla nuova base di Corfù, abbiamo anche migliorato e potenziato i nostri collegamenti con la Germania, un mercato che è sempre stato in prima linea nella nostra pianificazione strategica e nel mix complessivo dei segmenti di mercato”.

