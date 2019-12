PICCOLE E MEDIE IMPRESE, PROROGATO TERMINE PER ACCEDERE BANDO ‘AL VIA’ PER NUOVI INVESTIMENTI

ASSESSORE MATTINZOLI: DA REGIONE SOSTEGNO CONCRETO A IMPRESA

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2019 – Su proposta dell’assessore regionale

allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli e’ stata prorogata

di un anno – fino al 31 dicembre 2020 – l’apertura dello

sportello di ‘Al via’, l’agevolazione di Regione Lombardia e

Finlombarda Spa dedicata ai nuovi investimenti produttivi delle

Pmi lombarde.

BENEFICIARI – La platea di imprese di ‘Al via’ e’ formata da Pmi

operative da almeno ventiquattro mesi in Lombardia e

appartenenti ai settori manifatturiero, costruzioni, trasporti,

servizi alle imprese e dalle imprese agro-meccaniche.

DOTAZIONE FINANZIARIA – La dote per i finanziamenti ammonta a

353 milioni di euro di Finlombarda Spa e delle banche

convenzionate; 82 milioni e 51,5 milioni di euro del Por Fesr

2014-2020 di Regione Lombardia sono rispettivamente le risorse

finanziarie per il rilascio di garanzie gratuite sui

finanziamenti e per il contributo a fondo perduto in conto

capitale abbinato ai prestiti.

AZIONE UTILE PER LE NOSTRE IMPRESE – “Questa misura risponde in

pieno alle esigenze delle nostre imprese e alla loro crescita –

ha detto l’assessore Mattinzoli -. “Un sostegno concreto per gli

investimenti strategici. Con la proroga ancora una volta Regione

Lombardia dimostra di essere al fianco di chi lavora, di chi

produce e i dati ci danno ragione: dall’apertura dello sportello

(5 luglio 2017) al 30 novembre 2019, ‘Al via’ ha finanziato

oltre 400 Pmi per un valore dei finanziamenti di quasi 250

milioni di euro”, ha concluso l’esponente della Giunta lombarda.

LINEE DI INTERVENTO – La misura si articola in due linee:

‘sviluppo aziendale’ e ‘rilancio aree produttive’. Entrambe

finanziano, grazie al mix di finanziamenti garantiti e

contributi, fino al 100 per cento delle spese per l’acquisto di

impianti, macchinari, attrezzature, arredi nuovi di fabbrica,

software e hardware, marchi, brevetti e licenze di produzione

(di importo compreso tra 53.000 e 3 milioni di euro).

La linea ‘rilancio aree produttive’ agevola con il contributo a

fondo perduto anche le spese sostenute per l’acquisto e la

riqualificazione di immobili strumentali inutilizzati da almeno

un anno (di importo compreso tra 53.000 e 6 milioni di euro).

INTERVENTO FINANZIARIO – L’agevolazione e’ composta da contributi

in conto capitale, che vanno dal 5 al 15 per cento del progetto

(in base alla dimensione dell’impresa, al regime d’aiuto

prescelto e al taglio dell’investimento) e da una garanzia

regionale gratuita, che copre fino al 70 per cento dei

finanziamenti. Questi ultimi hanno importi da 50.000 a 2,85

milioni di euro e durata 3-6 anni (con pre-ammortamento massimo

di 18 mesi).

DOMANDE – Le domande di partecipazione possono essere presentate

fino al 31 dicembre 2020 solo online, sulla piattaforma SiAge.

Per approfondimenti e’ possibile scaricare il testo integrale

dell’avviso alle imprese dalla pagina dedicata all’agevolazione

su: www.finlombarda.it.