SPORT, APPROVATO IN GIUNTA L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA NUOVA PISTA D’ATLETICA A GIUSSANO

250 MILA EURO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO “STEFANO BORGONOVO”

(mi-lorenteggio.com) Giussano, 19 dicembre 2019 – Firmato oggi l’Accordo di Programma che prevede il rifacimento della pista d’atletica del Centro Sportivo “Stefano Borgonovo” di Giussano (Mb). Il progetto prevede la riqualificazione della pista di atletica del Centro sportivo Stefano Borgonovo in via Caduti di Superga, con l’obiettivo di ottenere l’omologazione dell’impianto nella classe più elevata prevista dalla Fidal per una pista a 6 corsie e poter garantire migliori condizioni agli atleti e favorire un ulteriore sviluppo delle eccellenze sportive già presenti all’interno del centro sportivo brianzolo.

L’ADP GIUSSANO – Importo complessivo delle opere è stimato in 600 mila euro. E’ previsto un contributo di Regione Lombardia a fondo perduto di 250 mila euro e la restante parte pari a 350 mila è finanziata dal Comune di Giussano. Gli interventi prevedono il rifacimento della pavimentazione della pista e integrazione delle attrezzature mancanti per l’omologazione dell’impianto in Classe B. Nell’impianto che rappresenta una struttura significativa della tradizione sportiva nella disciplina dell’atletica, ha sede attualmente l’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Vis Nova Giussano, affiliata alla Fidal: da sempre promotrice di eventi e manifestazioni a livello regionale su pista e di cross, ha fatto sì che la pista di atletica di Giussano sia diventato un punto di riferimento per la preparazione di atleti di livello nazionale ed internazionale.

LA PISTA D’ATLETICA – Il centro sportivo “Stefano Borgonovo” di proprietà comunale comprende, oltre all’impianto dedicato all’atletica leggera, due campi da calcio, di cui uno in erba sintetica con i relativi spogliatoi. In particolare l’anello per atletica leggera è attualmente caratterizzato da a 6 corsie, inserito un campo di calcio ad 11 in erba naturale e le aree per altre discipline di atletica leggera, comprensiva della pedana per il salto in lungo e relativa fossa di atterraggio in sabbia. L’impianto è stata realizzato nel 1976 e nel 1977 la pista ed è stata omologata a cura della Fidal di Roma in classe B3.

FILIPPO TORTU E VLADIMIR ACETI – “Abbiamo voluto puntare sull’impianto di Giussano per farlo diventare il punto di riferimento per il territorio per la preparazione atletica di atleti, velocisti, mezzo fondisti e maratoneti – ha spiegato Martina Cambiaghi, Assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia – Attualmente il centro sportivo è il campo di allenamento quotidiano di due punte di diamante dell’atletica italiana come il velocista Filippo Tortu e il mezzofondista Vladimir Aceti, due atleti azzurri che hanno fatto molto bene al recente mondiale di Doha staccando già la qualificazione per i Giochi Olimpici in programma nell’estate 2020 a Tokyo”.

UNA NUOVA PISTA PER I CAMPIONI DI OGGI E DOMANI – “Tortu e Aceti sono i massimi esponenti di un movimento che vede proprio a Giussano un importante vivaio di giovani e futuri promettenti campioni. – ha concluso l’Assessore Regionale Cambiaghi – Attualmente la pavimentazione della pista è attualmente in condizioni insoddisfacenti e quindi l’ottenimento della riomologazione consentirebbe di ampliare l’offerta proposta ad atleti di livello regionale e nazionale che già si allenano regolarmente presso il centro, creando le condizioni per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni locali e regionali ed accrescendo così l’interesse del centro”.

IL SINDACO MARCO CITTERIO – “Quest’accordo è il frutto dell’ottima interazione tra l’Amministrazione Comunale e Regione Lombardia. La testimonianza che il territorio giussanese è attrattivo e dopo questo intervento lo sarà ancora di più. Puntiamo a rendere la pista di atletica del Centro Sportivo “Stefano Borgonovo” un punto di riferimento del nostro territorio aumentandone la sua capacità di offrire servizi agli atleti e ai cittadini comuni che si avvicinano all’atletica leggera”.