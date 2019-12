ULTIMO WEEKEND DI SKIPASS GRATUITI PER I RAGAZZI LOMBARDI UNDER 16 IN 44 STAZIONI SCIISTICHE

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 dic) Ultimo fine settimana gratis, sabato 21 e domenica 22, sulle piste da sci per gli under 16 della Lombardia.

Segna cosi’ la sua dodicesima edizione ‘Open days e Free skipass

2019′, l’iniziativa che consente ai giovani residenti in

Lombardia e under 16 di cimentarsi gratuitamente in 44 stazioni.

SPORT E SICUREZZA – “Si tratta di un’occasione da non perdere –

ha spiegato l’assessore Cambiaghi – per avvicinare i giovani

lombardi allo sport di montagna, ma anche per imparare il

rispetto delle regole e della sicurezza. In accordo con i

gestori degli impianti di risalita e con i maestri di sci, diamo

l’occasione a tutti i ragazzi fino ai 16 anni di usufruire dello

skipass gratuito e a tutti di ricevere lezioni gratis di sci e

snowboard. L’obiettivo e’ di contribuire a creare la futura

generazione olimpica”.

REGOLE – Sciare in sicurezza e’ la regola che l’Associazione dei

maestri di sci (Amsi), che aderisce al progetto, si propone di

divulgare: l’Amsi ha stilato una brochure con 12 regole di

condotta sulle piste. Le lezioni sono impartite da Leo Monthy,

la mascotte della Scuola italiana di sci. I buoni consigli,

stampati in italiano e in inglese, sono indicazioni

indispensabili per divertirsi sulla neve in modo responsabile.

NUMERI – Le scuole di sci che aderiscono all’iniziativa sono 44,

suddivise in 5 province. La parte del leone spetta a Sondrio,

con 20, seguita da Bergamo con 14 e Brescia con 8. Como e Lecco

ne contano una a testa. Nelle due ore di sci gratuite si puo’

imparare sci alpinismo, sci di fondo e snowboard.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICA – “Una misura che ha gia’

avuto un grande successo nelle scorse edizioni – ha commentato

l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda

Lara Magoni – e che certamente favorira’ la promozione e la

valorizzazione turistica delle nostre montagne. Lo skipass

gratuito, cosi’ come gli open days, sono strumenti che permettono

in maniera concreta di sostenere le montagne lombarde, facendole

conoscere a un pubblico sempre piu’ vasto e sempre piu’ giovane”.

ISCRIZIONI – Per scegliere la scuola di sci e prenotare la

propria esperienza e’ necessario accedere al sito:

www.amsi-lombardia.com/open-days-2019 .

Redazione