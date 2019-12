Buccinasco. Successo per la mostra “Leonardo alla corte degli Sforza”, proroga fino al 18 gennaio

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 20 dicembre 2019 – Anche durante le festività natalizie sarà possibile visitare la mostra “Leonardo alla corte degli Sforza” alla Cascina Robbiolo di Buccinasco. Visto il grande successo della rassegna dedicata al grande genio italiano, l’Amministrazione ha deciso infatti di prorogare la mostra di oltre un mese, fino al 18 gennaio.

La rassegna, ideata, scritta e organizzata da Vincenza Formica, ha approfondito l’attività che Leonardo ha svolto come “intrattenitore” nei quasi vent’anni di soggiorno milanese. Leonardo, infatti, oltre a essere uno dei più grandi artisti di tutti i tempi e aver compiuto studi in ogni campo del sapere – dall’ingegneria all’anatomia, dal volo all’urbanistica, dall’ottica all’idraulica e alla meccanica – è stato anche uomo di corte e come tale, al servizio di Ludovico il Moro, si è occupato di teatro, spettacoli, musica, dedicandosi quindi al divertimento e all’intrattenimento dei Signori di Milano. La mostra è costituita da un percorso espositivo in sei sezioni e approfondisce i diversi aspetti relativi al soggiorno di Leonardo alla corte di Ludovico il Moro, in particolare alla sua attività di intrattenitore. Dopo la prima parte introduttiva, due sezioni dedicate ai castelli nei quali ha dimorato la corte di Ludovico: “I luoghi: le dimore degli Sforza” e “Il Castello di Buccinasco” con un approfondimento sulla storia del Comune di Buccinasco. La quarta parte (L’arrivo di Leonardo a Milano: la musica) è centrata sulle invenzioni di nuovi strumenti musicali o su miglioramenti a quelli già esistenti. La quinta (Intrattenimenti e giochi alla corte degli Sforza: la versatilità di Leonardo) illustra invece le sue attività di intrattenitore a tutto tondo, con il suo interesse per la cucina, la moda, l’enigmistica, la comicità. Infine, la sesta sezione (Il teatro: Leonardo regista e scenografo) si concentra sulle incredibili macchine sceniche e sugli automi da lui inventati per arricchire feste e spettacoli e per destare stupore nel pubblico.

Con l’occasione sarà possibile anche ammirare il mosaico ispirato all’opera “La dama con l’ermellino”, realizzata e donata al Comune di Buccinasco da Massimo Sestagalli.

Dove: Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7)

Giorni e orari: dal lunedì alla domenica dalle 15 alle 18 (con la possibilità di visite per le scuole anche al mattino, su prenotazione all’Ufficio Cultura 02.45797272-254).

Ingresso libero