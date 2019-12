CASTELLO DI CUSAGO – IPOTESI DI ACQUISTO DEL 38% DA PARTE DEL COMUNE

(mi-lorenteggio.com) Cusago, 20 dicembre 2091 – L’ amministrazione comunale di Cusago, che ha vinto le elezioni ultime del 26.05.19 con il simbolo “La nostra Cusago“ aveva, come punto qualificante del proprio programma elettorale, la realizzazione di un Auditorium polivalente.

Detto progetto e’ in fase di accurata valutazione, alla luce anche del pesante investimento economico necessario e proprio all’ interno di questa fondamentale fase di studio e’ emersa una possibilità’ che l’ Amministrazione intende concretamente ed attentamente valutare, con la fattiva e concreta collaborazione dell’attuale proprietà.

L’ ipotesi allo studio prevederebbe l’acquisto di una parte considerevole del quattrocentesco castello di Cusago per ristrutturarlo e riadattarlo, des tinandone una parte significativa alla realizzazione dell’Auditorium ipotizzato.

La parte in oggetto e’ l’ala sinistra e una parte frontale al piano terra, per un totale di circa 2.000 mq corrispondenti a circa il 38% dell’intera superficie coperta del Castello stesso.

Le difficolta’ di ordine economico, burocratico ed autorizzativo rispetto ad un progetto cosi’ particolare ed ambizioso, sono ben chiare ed evidenti ma l’Amministrazione ritiene doveroso almeno provare a percorrere una

strada, certamente ardua e difficile, ma che , per la prima volta, concretamente potrebbe permettere di avviare un reale e virtuoso percorso di recupero funzionale di un bene storico prezioso che e’, da sempre, il simbolo del nostro Paese.

“Terremo i nostri cittadini puntualmente informati circa gli sviluppi relativi a questo, per ora, bellissimo sogno assicurando il massimo impegno affinché’ possa diventare realtà” conclude l’Amministrazione Comunale.

Redazione