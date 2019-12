CESANO BOSCONE, QUARTIERE TESSERA: ALER RINVIA PER L’ENNESIMA VOLTA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI RISCALDAMENTO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 20 dicembre 2019 – Un altro inverno tormentato per il quartiere Tessera di Cesano Boscone.

In risposta alla mia ultima richiesta, ALER Milano (azienda lombarda per l’edilizia residenziale pubblica) mi scrive spudoratamente che le proposte di riqualificazione della rete di riscaldamento annunciate un anno fa sono state giudicate “non completamente idonee” ovvero che, tradotto dal burocratese, sono state scartate.

Il tutto quindi viene rimandato a data da destinarsi, ad un futuro progetto di ALER stessa di cui non si sa praticamente nulla, a partire dalle fonti di finanziamento. Insomma l’ennesima promessa non mantenuta, con una rete di riscaldamento ormai vetusta che oggi continua ad essere messa sotto stress per mantenere temperature accettabili negli alloggi.

Regione Lombardia, che controlla ALER, ha pesanti responsabilità nella vicenda. L’Assessore alle politiche abitative Bolognini, rispondendo a una mia interrogazione di inizio Agosto 2018, aveva dichiarato che avrebbe sollecitato l’Azienda a risolvere la problematica e che la gestione del riscaldamento sarebbe stata affidata a una società esterna tramite un bando con aggiudicazione prevista “presumibilmente nel primo semestre 2019”.

È sempre più evidente che non ci si può affidare delle promesse della maggioranza regionale di Lega-centrodestra.

Redazione