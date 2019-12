COMUNE. DE CHIRICO (FI): COMPLIMENTI A LIMONTA, ORA SOSTITUIRE GRANELLI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2019 – La drammatica situazione in cui versano le scuole milanesi non poteva rimanere inosservata solo al sindaco di Milano dopo che la sua stessa maggioranza si era espressa negativamente contro un’assessore totalmente inadeguata che non ebbe nemmeno il buon gusto di riferire in aula dopo i gravissimi problemi documentati in ogni angolo della città. In più di un’occasione suggerì al sindaco di nominare Limonta che ben conosce la materia. Auguro all’ormai ex-collega buon lavoro con la promessa che quanto prima gli farò pervenire le innumerevoli segnalazioni che sono rimaste lettera morta. Ovviamente non risparmierò nemmeno a lui critiche e, nel caso, complimenti. Ora mi auguro che nell’imminente rimpasto di giunta il sindaco Sala valuti attentamente la situazione della mobilità cittadina, con particolare riferimento ai mezzi pubblici e alla situazione del manto stradale per cui ci sono appalti in ritardo di due anni. L’assessore Granelli ostenta sicurezza, ma per l’anno nuovo auguro ai milanesi che si possano liberare di un’altra zavorra. Milano non merita questo spettacolo indecente.

Redazione