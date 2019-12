Milano, menu stellati per i 60 anni della mensa di Opera San Francesco per i Poveri

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 dicembre 2019 – Piatti stellati oggi per 1300 ospiti bisognosi di Opera San Francesco per i Poveri di Milano. La onlus, infatti, per festeggiare il suo 60° compleanno ha chiamato a cucinare nelle sue mense tre grandi chef.

A pranzo Philippe Lévéillé, del ristorante Miramonti l’Altro, ha preparato nella mensa di corso Concordia pasta “calamarata”, guancia di vitello con purè e tiramisù.

Contemporaneamente Alessandro Negrini e Fabio Pisani, de Il Luogo di Aimo e Nadia, nella mensa di piazzale Velasquez hanno cucinato lasagna di pasta fresca alle verdure, stufato di manzo del Parco del Ticino con polenta integrale bio, zuccotto con salsa al mascarpone e gocce di cioccolato. Lo stesso menù sarà presentato anche stasera in corso Concordia.

Alle 18, inoltre, nella Chiesa dei Frati Cappuccini (viale Piave 2), Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, e Roberto Genuin, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Cappuccini, celebreranno la Santa Messa solenne per il 60°.

Per l’occasione sarà presente, salvo impedimenti dell’ultimo minuto, anche il sindaco della città Beppe Sala.

Opera San Francesco nasceva il 20 dicembre del 1959 grazie a Fra Cecilio, custode del convento dei Cappuccini. Quel giorno, nella neonata mensa di corso Concordia, il frate offrì riparo e un pasto caldo a 300 bisognosi.

Oggi OSF distribuisce ogni anno alle persone in difficoltà oltre 700mila pasti, garantendo anche servizio docce, cambi d’abito e visite mediche.