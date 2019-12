Sino a fine 2020 famiglie e imprese godranno di uno sconto del 20% sui pedaggi esatti lungo A58-TEEM

Milano, 19 dicembre 2019 – Tangenziale Esterna SpA ha già centrato l’obiettivo 20-20-20 che perseguiva non solo in ordine alla sostenibilità ambientale ma anche in materia di gestione delle tariffe fissate per la percorrenza di A58-TEEM (33 chilometri da Agrate a Melegnano interconnessi con A4 Torino-Trieste, A35 BreBeMi e A1 Milano-Napoli).

Oggi la Concessionaria ha ufficializzato, del resto, la decisione di prorogare sino al 31 dicembre 2020 lo sconto del 20% sui pedaggi riservato alle famiglie e alle imprese dotate di Telepass Family o Business che, per i loro spostamenti legati al lavoro e/o al tempo libero, scelgono l’Autostrada taglia-file invece di altre Arterie iper-congestionate.

L’agevolazione risulta, come sempre, estesa pure all’utilizzo di A35-BreBeMi (62 chilometri da Castegnato, raccordo con A4, a Liscate) in modo da permettere ad automobilisti, autotrasportatori e motociclisti di risparmiare pure nei frequentissimi casi di fruizione totale dell’Asse costituito da A58-TEEM e dalla Diretta Brescia-Milano.

La riduzione è caratterizzata, inoltre, da modalità open perché, al contrario delle facilitazioni accordate da alcuni Operatori solo a fasce ristrette di guidatori, viene applicata a qualsiasi cliente 365 giorni l’anno indipendentemente dal mezzo leggero o pesante usato, dal numero di viaggi compiuti e dalla tipologia di tratta coperta.

Gli oltre 56.000 utenti fidelizzati, che, a partire dal 2017, si erano premurati di aderire alla promozione, non dovranno espletare, comunque, alcuna procedura per ottenere la prosecuzione automatica dello sconto e per continuare a verificare, sulle fatture emesse da Telepass, il reale pagamento dell’80% dovuto rispetto alle tariffe piene.

L’accesso al Best Price, che decade sui Raccordi di A58-TEEM con A4 e con A1 poiché in carico a Società diverse, si rivelerà, perdipiù, semplificato per gli automobilisti, gli autotrasportatori e i motociclisti intenzionati a regalarsi per la prima volta, magari in anticipo su Natale, la possibilità di calmierare i prezzi stabiliti dal Ministero.

Per aderire all’iniziativa già negli ultimi giorni del 2019 come nuovi aventi diritto alla promozione, i clienti interessati a risparmiare, dalla data di sottoscrizione sino alla fine del 2020, il 20% sui pedaggi delle percorrenze di A58-TEEM e/o di A35-BreBeMi devono seguire le istruzioni riportate sui Siti www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Le modalità di sottoscrizione sono illustrate, inoltre, dagli addetti che rispondono ai numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Presso il Punto Assistenza Clienti (Casello di Treviglio) è aperto (10-19,30 dal lunedì al venerdì; 8,30-13 il sabato; 8,30-16,15 il 20 dicembre; chiuso il 24, 25, 26, 28 e 31 dicembre nonché il 1° e il 6 gennaio), comunque, uno sportello dedicato alla scontistica.

La promozione in vigore su A58-TEEM (Vizzolo, Paullo, Pozzuolo, Gessate e Pessano) e/o su A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano, Calcio, Chiari Est e Chiari Ovest) va inquadrata, dunque, nell’ottica dell’impegno profuso da Tangenziale Esterna SpA al fine di favorire famiglie e imprese che usufruiscono dell’Autostrada.

La Concessionaria augura, infine, buon anno nuovo pure ai clienti (10%) ancora sprovvisti di Telepass rifinanziando l’opzione mirata ad assicurare pari opportunità di Best Price. Quanti attiveranno l’apparecchiatura elettronica allo scopo di pagare il 20% in meno lungo A58-TEEM e/o A35-BreBeMi godranno, difatti, del canone gratuito per 12 mesi.