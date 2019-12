(mi-lorenteggio.com) Bresso, 21 dicembre 2019 – Stamane alle ore 09:26 in via Eugenio Villoresi, M. G. uomo di anni 87, è stato soccorso dai sanitari del 118 dopoché con la sua vettura ha sfondato una vetrina di un esercizio commerciale.

Rinvenuto non cosciente, si presume che l’uomo sia stato colto da un grave malore, un ictus, e abbia perso il controllo del veicolo. Soccorso, è stato trasportato in gravi condizioni in codice rosso al Niguarda.

V. A.