L’Allianz Powervolley a Verona sogna il quarto posto

Ultima del girone d’andata di regular season: Milano deve vincere per sperare nel colpaccio

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 21 dicembre 2019 – “All in” sul quarto posto: passa da Verona il sogno dell’Allianz Powervolley Milano di chiudere il girone d’andata del 75° campionato italiano di pallavolo maschile tra le prime quattro della classe. Domani all’AGSM Forum alle ore 17.00 la squadra di coach Piazza sfida i padroni di casa veronesi guidati in panchina dal bulgaro Stoychev. Una vittoria piena e la concomitante sconfitta di Trento potrebbe lanciare i ragazzi di coach Piazza nell’olimpo della Superlega.

Si chiude così il girone d’andata per Milano che si presenta con il vento in poppa all’ombra dell’Arena di Verona. Giro di boa determinante per il veliero meneghino, che dopo aver inanellato tre vittorie consecutive in campionato, cerca la quarta affermazione per sognare di scalare un nuovo gradino in classifica. I 2 punti di distacco da Trento, infatti, non possono non essere considerati per le ambizioni di una società che sta crescendo rapidamente e il cui livello tecnico e la qualità di gioco la rendono non più una sorpresa ma una costante della Superlega. Un’ambizione costruita giorno dopo giorno, difficoltà dopo difficoltà e trasmessa direttamente dal grintoso coach Piazza al suo team. Un’ambizione che, tuttavia, passa gioco-forza dalla prestazione che l’Allianz Powervolley dovrà mettere in campo contro un avversario che nei precedenti 11 confronti si è imposta ben 9 volte. Ma negli ultimi anni Milano ha dimostrato di poter invertire la tendenza dei dati statistici e ribaltare i pronostici. Archiviate le due vittorie infrasettimanali in CEV Challenge Cup contro gli albanesi dell’Erzeni Shijak, Milano torna così a pensare al 100% al campionato e, trascinati dai soliti Nimir, Petric e Clevenot, cerca il colpaccio per sbancare l’AGSM Forum, facendo molta attenzione al talento del francese Boyer nelle fila gialloblu.

«Con la partita di domenica finisce una settimana piena per noi con tre partite in pochi giorni– analizza Nicola Pesaresi, che nel suo passato ha vestito la maglia gialloblu di Verona –. La gara contro Verona sarà per noi importante perché potrebbe essere determinante per la fine del girone d’andata. Sappiamo che dobbiamo andare a Verona per cercare di fare tre punti: poi vedremo quello che sarà il verdetto della classifica finale. Siamo consapevoli di doverci preparare ad una partita difficile su un campo non semplice contro un avversario tosto ed ostico».

STATISTICHE

Il match Calzedonia Verona – Allianz Powervolley Milano sarà il confronto numero 12 tra le due società. 2 vittorie per Milano, 9 successi per Verona.

EX

Federico Marretta a Milano dal 2015 al 2016; Aimone Alletti a Verona nel 2018-2019; Nicola Pesaresi a Verona dal 2012 al 2018.

DIRETTA TV

Il match Calzedonia Verona – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports a partire dalle ore 17.00.

PROBABILI FORMAZIONI

Calzedonia Verona: Spirito – Boyer, Birarelli – Solè, Asparuhov – Muagututia, Bonomi (L). All. Stoychev.

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Nimir, Kozamernik – Clevenot, Petric – Gironi, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Venturi—Tanasi. Terzo Arbitro: Nannini

Impianto: AGSM Forum di Verona