24 Dicembre all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio con Il Buono in Tavola

Il Buono in Tavola: dalle campagne lombarde alle tavole di Natale e delle feste dei milanesi: martedì 24 ultima chiamata per il mercato contadino all’ombra della Basilica di Sant’Eustorgio

(mi-lorenteggio.com)Milano, Dicembre 2019 – I produttori de Il Buono in Tavola saranno presenti con la loro produzione agricola a filiera corta anche martedì 24 Dicembre per scambiarsi gli auguri e dare ai milanesi la possibilità di fare gli ultimi acquisti per i menù delle feste: genuini, tipici, di eccellenza.

Tra i produttori jolly l’olio extra vergine di oliva Garda DOP biologico di La Cavagnina.

L’ultimo appuntamento dell’anno, quello del 24 Dicembre, e poi arrivederci al 2020: sui banchi di produttori anche idee regalo gustose e da condividere nel periodo delle imminenti feste. Non mancheranno panettoni artigianali, salumi di maiale e di capra bio, vini naturali dell’Oltrepo Pavese Maggi Vini Possessione Sparano Capelli che in occasione del Natale, oltre alle magnum, ai vini bianchi e rossi fermi, al rosé Desiderio e al suo Montecalò (croatina in purezza da vigne centenarie), propone le sue ultime, spumeggianti novità: un riesling 100% rifermentato in bottiglia dall’eloquente nome Bolla-sì ed il suo alter-ego più tranquillo denominato Bolla-no.

Piccolo mercato agricolo dai prodotti ai prezzi più equi in termini di rapporto qualità-prezzo, il farmers’ market di piazza Sant’Eustorgio anima da quattro anni, grazie ad un bando del Comune di Milano, i martedì mattina della Milano dei Navigli con prodotti a filiera completa, sostenibilità, biodiversità. Sui banchi del mercato nel cuore del Parco delle Basiliche freschi di stagione, pane, focaccia, prodotti da forno, farine, torte salate, dolci, conserve, il miele prodotto sulle montagne di Sondrio, i salumi di maiale e di capra bio, le deliziose verdure di Carbonara al Ticino, gli arrosti, le carni bianche e rosse nostrane, il latte e le uova di Bergamo, le marmellate, il riso, vini naturali, la produzione di Cascina Santa Brera, realtà agricola bio del Parco Agricolo Sud. Non mancano inoltre i piatti pronti da asporto per una pausa pranzo sana e genuina. E ancora i formaggi vaccini, quelli bio di capra dei pascoli di Montegrino (Va) e Capracanta, formaggio caprino a latte crudo del progetto filiera di Slow Food Sopra La Panca.

Il Buono in Tavola 24 Dicembre 2019. Ogni martedì dalle 08,30 alle 13,30

Ingresso libero – Per informazioni 347 7264448; www.buonointavola.blogspot.it

