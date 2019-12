Bergamo. Incidente sull’A4: auto si ribalta, deceduto 53enne di Paullo

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 22 dicembre 2019 – Stanotte, alle ore 04:18 lungo la A4, in direzione Torino, nel tratto Seriate – Bergamo, circa 900 metri prima del casello di Bergamo, un’auto con due persone a bordo, per cause in fase di accertamento si è ribaltata. Grave il bilancio: un 53enne di Paullo, B. M., conducente dell’auto, ha perso la vita, mentre, il passeggero, D. A., di 29 anni, residente a Milano, è stato trasportato in ospedale con un forte trauma alla testa e ferite agli arti inferiori.

V. A.