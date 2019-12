Cernusco sul Naviglio. Precipitano dopo festa da tre metri di altezza, gravi due giovani

(mi-lorenteggio.com) Cernusco sul Naviglio, 22 Dicembre 2019 – Stanotte, alle ore 01:25 in via Al Cavarot, nei pressi di Cascina Nibai, due ragazzi, usciti da una festa e alticci, sono precipitati da un’altezza di tre metri, dopo esser saliti su alcuni box. Soccorsi da un’automedica e due ambulanze, i due sono stati trasportati in ospedale. Il più grave

B. D., di anni 24, ha subito un grave trauma cranico perdendo conoscenza, ed è stato trasportato al Policlinico di Milano, in codice rosso, l’altro, S. R. G. di 23 anni, meno grave, sempre per trauma cranico è stato portato in ospedale cosciente. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Cassano d’Adda, che hanno ricostruito tutta la dinamica dell’incidente.