Bormio. La STELVIO è pronta per la tre giorni di Coppa del Mondo – BORMIO FIS WORLD CUP

(mi-lorenteggio.com) Bormio, 23 dicembre 2019. La Stelvio è ormai pronta per ospitare la Coppa del Mondo. E quest’anno quello di Bormio sarà un triplice appuntamento dopo che la FIS ha assegnato alla località dell’Alta Valtellina il recupero della gara non disputata in Val Gardena sabato 21 dicembre. Mancano solo gli ultimi dettagli, gli ultimi lavori di rifinitura e poi la Stelvio di Bormio sarà come sempre il palcoscenico di una delle discese più belle e impegnative dell’intero circo bianco. Sicuramente una delle più apprezzate dagli uomini jet, una pista che premia solo i campioni senza lasciare spazio ad outsider e comprimari. Chi vince sulla Stelvio prende una sorta di laurea, entra di diritto tra i grandi della discesa. Basta scorrere l’albo d’oro per rendersene conto. Grazie anche ai nuovi cannoni sparaneve della SIB (Società Impianti Bormio), gestiti con maestria da Pasquale Canclini, la pista ha un fondo perfetto anche nella parte bassa malgrado le nottate di freddo “accettabile”, nelle quali è possibile cioè produrre neve artificiale, siano state poche.

Ma chi vincerà quest’anno in Alta Valtellina? Difficile trovare un favorito anche se tutto il popolo azzurro spera nel poker di Dominik Paris, capace di vincere nel 2012 a pari merito con Hannes Reichelt oltre che nel 2017 e nel 2018 diventando il “re” assoluto della Stelvio. Attenzione anche allo svizzero Beat Feuz o agli austriaci Vincent Kriechmayr, Hannes Reichelt e Matthias Mayer o ai francesi Adrien Theaux e Johan Clarey. O al norvegese Jansrud.

Nella mattinata del 27 dicembre si disputerà il recupero della gara della Val Gardena mentre sabato 28 dicembre si terrà la classica discesa sulla Stelvio che verrà preceduta dalla sfilata dei bambini degli sci club locali. Il montepremi della discesa è stato fissato in 120.000 CHF (Franchi Svizzeri) da dividere, in proporzione, tra i primi 30. Il vincitore verrà premiato da Levissima, partner FISI e sponsor della Coppa del Mondo, con un esclusivo soggiorno presso lo “Chalet Levissima 3000”, struttura situata a 3000 metri di altezza all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio, con cui la società di Cepina (Valdisotto) ribadisce la sua volontà di valorizzare il territorio e di promuovere le risorse locali. Nei giorni della Coppa del Mondo, all’interno del villaggio commerciale, Levissima, sempre attenta ai problemi riguardanti l’ambiente, installerà uno spazio espositivo dove inviterà tutti i presenti a prendere parte attiva al riciclo e alla rigenerazione della plastica. La facciata di questo ambiente sarà costruita in modo da poter inserire bottiglie di plastica vuote e completare così la parete.

Il 29 dicembre sarà la volta della Combinata Alpina, con il francese Alexis Pinturault grande favorito per il successo. Possibili protagonisti potranno essere anche l’austriaco Mayer ma anche gli azzurri Paris e Tonetti.

Alla tre giorni di Coppa del Mondo di Bormio si sono accreditati 80 giornalisti, provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero. Presente al gran completo la stampa specializzata, italiana e straniera, e presenti anche le principali emittenti televisive. Bormio sarà un banco di prova per la trasmissione in 4K. La discesa sarà trasmessa, oltre che su Rai Sport, anche su Rai 2.

I volontari che operano a Bormio sono in totale 265 cosi distribuiti: 65 in pista più i 45 del corso Maestri di Sci Lombardia, 60 al parterre, 50 ragazzi dell’istituto Alberghiero di Bormio per il catering, 20 tra ufficio gare e accrediti, 45 del soccorso alpino e 20 dello staff sanitario.

PROGRAMMA UFFICIALE

Giovedì 26.12

Orario da decidere – Prima prova ufficiale della discesa libera maschile

Venerdì 27.12

11:30 – Gara di discesa libera maschile (Recupero della gara di Val Gardena) e cerimonia di premiazione

18:00 – Sfilata, autografi con i campioni della squadra italiana e sorteggio dei pettorali – Piazza Cavour

Sabato 28.12

10:30 – Live music e intrattenimento – Ski Stadium

11:30 – Gara di discesa libera maschile e Cerimonia di premiazione

17:00 – Vitalini Speed Contest – Ski Stadium

Domenica 29.12

11:00 – Gara di Combinata alpina maschile e Cerimonia di Premiazione – Ski stadium

Accesso: posti seduti in tribuna, in piedi al parterre e a bordo pista gratuiti.

EVENTI COLLATERALI

EXTENDED PROGRAM

Da venerdì 27.12

Bormio: la storia dello sci

Mostra fotografica dedicata a tutti i vincitori della discesa

libera di Bormio nelle vie del Centro Storico.

Sabato 28.12

Dalle 18 – GustAntico Fest – gusto, tradizione e divertimento.

Nel cuore del centro storico, bracieri e ceppi scoppiettanti, per

degustare i sapori di una volta. Durante l’evento,

intrattenimento musicale.

Fino alle 23:00: apertura straordinaria di Bormio Terme – – Via

Stelvio

Dalle 21.30: Pentagono – Serata Disco Music con DJ Radio

RTL 102.5.

Domenica 29.12

21:00 – Spettacolo internazionale di pattinaggio artistico by

“Ghiaccio Spettacolo” – (Palaghiaccio)

V.A.