Buccinasco – Strade e marciapiedi, approvati nuovi interventi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 23 dicembre 2019 – Ultima seduta della Giunta comunale di Buccinasco prima del Natale questa mattina, con l’approvazione dei progetti esecutivi per il rifacimento di numerosi tratti di manti stradali e marciapiedi. Saranno realizzati al più presto – temperature e condizioni meteo permettendo – i lavori finanziati grazie ai risparmi ottenuti in sede di gara (rifacimenti stradali anno 2018). In particolare, a integrazione dell’intervento effettuato in via Trieste – attraversamento pedonale – si è ritenuto opportuno intervenire con l’eliminazione delle barriere architettoniche sui marciapiedi attigui e saranno installate delle transenne in modo da rendere più sicuro l’accesso e l’uscita dal Parco Resistenza, impedendo l’attraversamento della via al di fuori dell’apposito passaggio pedonale. Per garantire una maggiore sicurezza è stato già deciso anche di installare nuove telecamere, simili a quelle presenti in prossimità degli altri ingressi a Buccinasco. Nella stessa zona, sarà effettuato il ripristino della porzione di parcheggio pubblico di via dei Pini, con l’eliminazione della aiuola realizzata da un privato e la creazione di nuovi stalli di sosta. Il progetto prevede anche l’intervento su alcune strade e parcheggi che di recente si sono fortemente ammalorati. Nel dettaglio: l’accesso al parcheggio antistante il condominio di via della Costituzione 3, il parcheggio di fronte ai condomini di via degli Alpini dal civico 4 al civico 38, via Archimede, l’accesso al parcheggio antistante il condominio di via Romagna 32 (dal civico 9 al civico 17 e dal 19 al 21 di via Salieri), porzioni varie di via Emilia da piazza San Biagio a via per Rovido/via 1° Maggio. Opportuno intervenire in tempi rapidi anche per rifare il marciapiedi di via degli Alpini davanti al civico 38. Sarà cura dell’operatore privato titolare dell’intervento edilizio in corso tra via Mascherpa, via Grancino e viale Lombardia, farsi carico della sistemazione della sede stradale e dei marciapiedi nell’intero tratto di viale Lombardia di fronte al cantiere. Approvato questa mattina anche la nuova programmazione per gli asfalti delle strade. L’intervento ha origine, oltre che dall’aggiornamento annuale del Piano delle opere pubbliche, anche dal costante monitoraggio del territorio. Le piogge copiose della stagione autunnale hanno aggravato alcune situazioni già all’attenzione del Servizio Lavori Pubblici, evidenziando nuove criticità e rendendo necessari molti interventi puntuali.

Nel dettaglio, è programmato l’intervento in via della Costituzione in corrispondenza dell’intersezione con via Mulino bruciato e di fronte ai civici 15 e 17; in via Liguria (intersezione con via Roma): rifacimento del manto stradale di parte della via, comprese le aree di parcheggio, oltre alla segnaletica orizzontale; in via Nearco, con il rifacimento del manto stradale su tutta la via fino al confine con Corsico (civico 21) e la segnaletica orizzontale; in via Solari con il rifacimento del manto stradale su tutta la via fino al confine con Corsico (civico 18) e la segnaletica orizzontale; nella rotatoria tra le vie Trento, San Francesco e via 1° Maggio, con il rifacimento dell’asfalto e della segnaletica orizzontale.