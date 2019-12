Cesano. Al via il Primo bando del Comune per rendere omaggio ai cittadini più meritevoli

(mi-Lorenteggio.com) Cesano Boscone, 23 dicembre 2019 – È disponibile per la prima volta sul sito del Comune di Cesano Boscone il bando relativo alle “Benemerenze civiche”: un riconoscimento pubblico e simbolico nei confronti di coloro che, attraverso opere ed evidenze nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, delle professioni e del lavoro, della scuola, dello sport o del volontariato, supportate da iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico, nonché da atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore alla città di Cesano Boscone.

I riconoscimenti potranno essere conferiti a: – persone in vita di qualunque età – persone decedute nell’ultimo lustro antecedente l’anno di presentazione della candidatura – residenti a Cesano Boscone – lavoratori o lavoratrici a Cesano Boscone – persone che operano all’interno di gruppi di volontariato sociale, associazioni, comitati, enti, istituzioni o società, nella realtà del territorio di Cesano Boscone.

Le proposte potranno essere inoltrate entro il 31 gennaio 2020 all’indirizzo urp@comune.cesano-boscone.mi.it da singoli cittadini o da membri di associazioni, comitati, enti, istituzioni o società che, in virtù di un collegamento diretto, siano in grado di segnalare i soggetti degni di pubblico riconoscimento. “Non fanno spesso notizia, ma se ci pensiamo tutti noi conosciamo almeno una persona che fa qualcosa di straordinario, o che semplicemente ci ha colpiti, per Cesano e la sua comunità – ha detto il primo cittadino Simone Negri – oppure qualcuno che per i suoi meriti artistici, professionali, sportivi ha dato lustro al nostro paese. Abbiamo deciso di premiare queste persone: un riconoscimento a loro, al loro valore nonché un esempio per tutti noi, di una società che torna a celebrare la virtù civica”.

Le candidature dovranno essere accompagnate da una breve biografia della persona interessata e da una relazione, abbastanza esauriente, con apprezzata documentazione, volta ad argomentare il motivo della richiesta di assegnazione della benemerenza. A valutare il riconoscimento sarà una commissione formata ad hoc, verrà consegnato un riconoscimento simbolico durante una premiazione prevista nel mese di marzo.

Redazione