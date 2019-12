Euro 2020, l’Italia sogna in grande

Milano, 23 giugno 2019 – 12 giugno 2020, ore 21: le luci dello Stadio Olimpico accompagneranno il calcio d’inizio di Turchia-Italia, partita che darà il via ufficiale a un’edizione degli Europei di calcio davvero speciale. L’Uefa, per festeggiare il sessantennale della manifestazione, ha organizzato un torneo itinerante che coinvolge dodici città. Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco, Roma e San Pietroburgo saranno i prestigiosi palcoscenici in cui si esibiranno i migliori calciatori del continente: obiettivo, alzare un trofeo che col passare dei decenni ha acquisito sempre più fascino e importanza.

La piacevole novità, dopo la disastrosa eliminazione nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, è che l’Italia può recitare la parte del leone. Gli azzurri del c.t. Roberto Mancini hanno stravinto il proprio girone di qualificazione: 10 vittorie su 10, con un’attitudine al bel gioco che fa sperare per il meglio. La nazionale del Mancio è attesa da impegni più probanti per testarne appieno la qualità: la sensazione però, è che questa squadra possa solo crescere. Un incentivo in più, poi, è dato dalla possibilità di giocare le tre gare del Gruppo A tra le mura amiche. Turchia, Svizzera (17 giugno, ore 18) e Galles (21 giugno, ore 18), saranno affrontate nel catino dell’Olimpico di Roma. Un’occasione da non perdere per fare più strada possibile.

Questa Italia, con prospetti del calibro di Donnarumma, Barella, Chiesa e Sensi in rampa di lancio, è da inserire nel lotto delle favorite. Non potrebbe essere altrimenti, dopo una striscia di 11 vittorie consecutive (record assoluto): le rivali nella corsa al trofeo, però, sono numerose e temibili. Il sorteggio della fase a gironi ha, come sempre, fatto qualche scherzetto: è così che tre corazzate come Francia, Germania e Portogallo si ritroveranno assieme nel Gruppo F. Il rischio è che una sia subito fuori: la modalità del passaggio agli ottavi però non è restrittiva, con le prime due dei 6 gruppi e le 4 migliori terze ammesse al turno successivo.

La Spagna di Luis Enrique tenterà di farsi largo (Polonia e Svezia nel girone) con l’elevato tasso tecnico dei suoi interpreti e un impianto di gioco collaudato. Anche l’ambiziosa Olanda proverà a dimenticare i recenti dispiaceri e lo farà in un gruppo (Austria, Ucraina) non impossibile. Il Belgio della Golden Generation, ancora alla ricerca del suo primo trofeo, dovrà misurare le sue velleità con Danimarca, Finlandia e Russia. La nazionale che probabilmente cova maggiori velleità di successo, però, è l’Inghilterra di Gareth Southgate. I Tre Leoni hanno una squadra assai giovane e piena di talento: la possibilità di giocare semifinali e finale a Londra, fra l’altro, rappresenta una prospettiva troppo ghiotta per non provare ad arrivare fino in fondo.

Per seguire gli andamenti delle partite del prossimo campionato europeo e farsi un’idea sulle previsioni delle partite, sarà possibile consultare i pronostici Europei su Sportytrader, portale specializzato che offre una pagina dettagliata con statistiche, curiosità e numeri sull’evento calcistico dell’estate 2020.

L. M.