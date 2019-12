LOMBARDIA, REGIONE APPROVA CRITERI PER BANDO SU ‘GRANDI EVENTI SPORTIVI’: DOTAZIONE FINANZIARIA DI 1,5 MILIONI

SOTTOSEGRETARIO ROSSI: CRESCE SEMPRE PIU’ IL NOSTRO APPEAL

Milano, 23 dicembre 2019 – Un bando con una dotazione di 1,5

milioni di euro, equamente ripartita tra il 2020 e il 2021, che

definisce i criteri che regolano la concessione e l’erogazione

dei contributi per l’organizzazione di ‘grandi eventi sportivi’.

La pubblicazione del bando, i cui contenuti sono stati approvati

oggi in Giunta, avverra’ nel corso del mese di gennaio.

“Si tratta di un provvedimento che contribuisce a innalzare

l’appeal gia’ molto forte che la Lombardia esercita nei confronti

degli organizzatori di manifestazioni internazionali di

risonanza mondiale”, ha sottolineato Antonio Rossi,

sottosegretario alla Presidenza regionale con delega ai Grandi

eventi sportivi. “Un’attrattiva che e’ progressivamente aumentata

in questi anni, in cui la nostra regione ha ospitato

competizioni europee e iridate di varie discipline, con

risultati sempre di rilievo”.

OPPORTUNITA’ DI GRANDE VISIBILITA’ – “Nel mondo dello sport

l’immagine della Lombardia e’ in costante ascesa – ha

puntualizzato Rossi -. Chi sceglie le nostre montagne, le citta’,

gli specchi d’acqua, i circuiti e i palazzetti della nostra

regione come sede per i propri eventi e’ sicuro di vederne

amplificata la risonanza grazie anche al sostegno della Regione.

Il bando che seguira’ a breve – chiarisce Rossi – definira’ le

modalita’ e i termini per presentare le domande, le modalita’ di

assegnazione ed erogazione del contributo, le scadenze per gli

adempimenti amministrativi”.

VOLA’NO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO – Un quadro positivo che

ha i Giochi olimpici invernali del 2026 come punta di diamante.

“Come Regione crediamo molto nelle potenzialita’

economico-sociali legate ai grandi eventi sportivi – ha concluso

il sottosegretario -. Si tratta di manifestazioni che offrono

importantissime opportunita’ di sviluppo per il territorio.

Permettono efficaci azioni di promozione turistica. Generano

ricadute positive a livello occupazionale, anche per quello che

riguarda l’indotto. Sono, inoltre, di stimolo alla diffusione

della mentalita’ sportiva e dei suoi valori, con capacita’ di

attrazione che supera le barriere intergenerazionali, sociali e

culturali, generando inclusione e positivita'”.