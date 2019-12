MILANO, DA REGIONE OK A INTESA PER TRASFORMARE CASERMA MONTELLO IN ‘CITTADELLA SICUREZZA’ E NUOVA SEDE POLIZIA DI STATO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 dicembre 2019 – “Via libera all’intesa per la

trasformazione della ‘Caserma Montello’ nella nuova sede della

Polizia di Stato realizzando quella che e’ gia’ stata ribattezzata

la ‘Cittadella della Sicurezza’ di Milano”. A darne notizia e’

l’assessore regionale all’Urbanistica, Territorio e Protezione

civile, Pietro Foroni, illustrando l’approvazione di una

delibera in linea con i contenuti dell’Accordo di programma

sulle Caserme di Milano che prevede, oltre alla trasformazione

della ‘Caserma Montello’ di via Caracciolo, l’acquisizione da

parte dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore della ‘Caserma

Garibaldi’ di piazza Sant’Ambrogio e il trasferimento di alcune

funzioni operative del Ministero della Difesa presso la ‘Caserma

Santa Barbara’ di piazzale Perrucchetti”.

“Regione Lombardia, dunque – spiega l’assessore Foroni – ha

dato parere favorevole all’intesa Stato-Regione per la nuova

sede della Polizia. Una vera e propria riqualificazione

dell’area, che prevede tra l’altro la concentrazione degli

appartamenti per le forze dell’ordine in un’unica sede”.

Il passaggio di oggi, di conseguenza, consentira’ alla Polizia di

Stato di liberare la ‘Caserma Garibaldi’ dove verranno

concentrate le sedi distaccate dell’Universita’ Cattolica.

Riqualificazione, restauro e risanamento conservativo, oltre

alla costruzione di nuovi edifici, saranno a costo zero per le

casse pubbliche, poiche’ le spese verranno sostenute

dall’Universita’.