Pulizie condominiali a Milano: la qualità si paga

Milano, 23 dicembre 2019- Un condominio splendente e profumato è ciò che chiunque vorrebbe trovare rientrando a casa dopo una giornata di lavoro in città.

L’altissimo numero di complessi residenziali del capoluogo lombardo ha fatto moltiplicare negli anni coloro che offrono servizi di pulizia, con diversi gradi di professionalità e una disomogeneità nei prezzi.

Un’impresa di pulizie condominiali a Milano che abbia diversi team di lavoro specializzati e formati da personale regolarmente assunto, di certo non può essere a buon mercato.

Chi si mette alla ricerca di qualcuno che mantenga il condominio e/o gli uffici privi di sporco e perfettamente sanificati, deve saper selezionare l’azienda giusta che lavori secondo le regole.

Nel condominio solo imprese di pulizie in regola

Se non si vogliono avere problemi all’interno del condominio bisogna affidarsi solo a imprese di pulizia che abbiamo i dovuti requisiti legali. È giusto sapere che l’amministratore di condominio, quando gli addetti alle pulizie sono all’interno della struttura abitativa che gestisce, ha le stesse responsabilità di un datore di lavoro.

I requisiti che un’impresa di pulizie deve avere sono:

Contratti dei dipendenti e documenti in regola (UNILAV, DURC)

dei dipendenti e documenti in regola (UNILAV, DURC) Personale informato sulla sicurezza e adeguatamente preparato (secondo la Lg. 81/2008)

e adeguatamente preparato (secondo la Lg. 81/2008) Assicurazioni che tutelino dipendenti e clienti da eventuali incidenti

Avere lavoratori contrattualizzati secondo la legge e correttamente retribuiti per le aziende è oneroso ma indispensabile.

Pulizie regolari e interventi straordinari

Programmare con attenzione gli interventi di pulizia è il primo step per avere aree comuni interne ed esterne impeccabili.

L’amministratore di condominio e i responsabili dell’impresa di pulizia devono valutare insieme la struttura per capire con quale frequenza intervenire su pavimenti, finestre, scale, zone di transito e luoghi critici.

Il sopralluogo iniziale è, quindi, indispensabile anche per la realizzazione di un preventivo preciso.

Oltre alle pulizie ordinarie si devono valutare anche quelle straordinarie che si rendono indispensabili, ad esempio, dopo interventi di ristrutturazione.

Una pulizia profonda può essere necessaria anche se chi si è occupato in precedenza di questa attività non è stato impeccabile. Accumuli di sporcizia in angoli remoti, intere vetrate con evidenti segni delle intemperie, fogliame accatastato lungo il perimetro del palazzo, non possono essere trascurati da un’impresa di pulizie seria che arriva per risolvere i problemi dei condomini e dell’amministratore.

Servizio di pulizia degli uffici a Milano e provincia

Le stesse regole sopracitate valgono anche per le imprese di pulizie che collaborano con uffici e altre attività commerciali come negozi, palestre, centri commerciali, scuole.

Quando si tratta di un luogo di lavoro l’attenzione forse deve essere ancora maggiore e la valutazione dei preventivi non deve essere fatta basandosi unicamente sul prezzo finale, ma sulla qualità e la varietà dei servizi garantiti.

Affidarsi a un’impresa di pulizie di lunga esperienza può essere una buona idea. Il ragionamento è semplice ed efficace: se un’azienda è da molti anni sul mercato significa che è sempre stata in grado di soddisfare i clienti.

Sul luogo di lavoro, così come a casa, avere ambienti puliti come si deve fa sentire meglio le persone e, molto spesso, evita disturbi fastidiosi come l’allergia alla polvere che può portare a strascichi davvero pericolosi per la salute.

Iniziare una collaborazione con persone non qualificate potrebbe anche essere antieconomico. Se le pulizie degli uffici non fossero fatte a regola d’arte si potrebbero susseguire diversi interventi facendo aumentare le spese totali del servizio.

Chi vive o gestisce un’attività commerciale a Milano deve essere pronto a investire una cifra maggiore rispetto a chi risiede in città meno industrializzate e questo vale anche quando si vogliono avere servizi di pulizia professionali con alti standard qualitativi.

L. M.