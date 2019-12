Sud Ovest Milano – Fondazione Pontirolo, nominato il nuovo presidente

(mi-lorenteggio.com) Sud ovest Milano, 23 dicembre – Alessandro Quarta, proposto dal Comune di Buccinasco, è il nuovo presidente della Fondazione Pontirolo Onlus, costituita dai sindaci dei Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio. Riunitisi nei giorni scorsi, i sindaci hanno indicato Quarta per avviare una nuova gestione della Fondazione all’insegna del rinnovamento.

“Ringrazio l’amministrazione precedente – dichiara il neo presidente Alessandro Quarta – per il lavoro svolto fino ad oggi. Questa mattina si è insediato il nuovo consiglio d’amministrazione con un nuovo componente del Comune di Corsico. Siamo chiamati a nuove sfide per i prossimi tre anni a cominciare dall’adeguamento dello Statuto in base alla riforma del Terzo Settore. Auguro a tutti un buon lavoro, ringrazio i sindaci e il commissario straordinario per la fiducia accordatami e confido di essere all’altezza del compito che mi è stato affidato, svolgendolo al meglio”.

“Auguriamo ad Alessandro Quarta e a tutto il nuovo consiglio di amministrazione – dichiarano i sindaci – un buon lavoro per l’impegno assunto. Noi abbiamo lavorato per indirizzare il cambiamento e fare in modo che la Fondazione Pontirolo possa diventare un punto di riferimento importante per il territorio”. Vice presidente della Fondazione Pontirolo è Daniela Morlacchi; i consiglieri: Andrea Rotolo, Stefano Danesi e Francesco Magisano.

La Fondazione Pontirolo Onlus è stata costituita nel 2001 per amministrare la Residenza per anziani non autosufficienti realizzata nel territorio comunale di Assago. La gestione dei servizi socio-sanitari e alberghieri è affidata a una cooperativa sociale esperta del settore.

Redazione